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حوادث

شهادات جامعية مزورة.. ضبط كيان تعليمي وهمى بالدقهلية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:32 م
المتهمين
المتهمين
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بإنشاء كيان تعليمى "أكاديمية وهمية" بدون ترخيص - كائنة بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية ، وإتخذها وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على الشهادات الجامعية ، وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج ، فضلًا عن قيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية ، وتمكن من استقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم تلك الشهادات نظير مبالغ مالية.

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الأكاديمية المشار إليه وأمكن ضبط المتهمان وعثر بحوزتهما على (عدد من الشهادات الدراسية المنسوب صدورها لذات الأكاديمية – مجموعة من طلبات إلتحاق بالإكاديمية – مجموعة من البطاقات الشخصية - كارنيهات بأسماء الطلبه ضحاياه -  مجموعة من الكارنيهات المنسوب للأكاديمية – دفاتر تحصيل الرسوم من الطلبة - مجموعة من الكتب الدارسية – 2 أكلاشيه - جهاز حاسب آلى مُحمل عليه المواد التعليمية – مبلغ مالى) وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها.
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