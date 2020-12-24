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رياضة

شوبير يصدم جماهير الأهلي: استمرار إيجابية مسحة كورونا لـ موسيمانى

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:46 م
موسيمانى
موسيمانى
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عمرو الحلوانى

أعلن الإعلامى أحمد شوبير نتيجة العينة الجديدة من مسحة كورونا التى خضع لها الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي .

وقال شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " : " استمرار إيجابية عينة كورونا لـ موسيمانى " .

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ، أكد أن موسيماني على تواصل دائم مع الجهاز المعاون له، وعقد جلسة فيديو كونفرانس مع معاونيه أثناء وجود الفريق في النيجر لوضع البرنامج التدريبي وخطة اللعب.

وكانت بعثة الأهلي عادت إلى القاهرة فجر اليوم بعد رحلة استغرقت ما يقرب من خمس ساعات ونصف.

وحقق الأهلي الفوز على سونيديب، بطل النيجر، بهدف نظيف في مباراة الذهاب بدور الـ٣٢ بدوري أبطال أفريقيا، فيما يبدأ الفريق استعداداته خلال المرحلة المقبلة لمواجهات الدوري الممتاز.

 

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