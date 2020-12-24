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رياضة

تعظيم سلام لـ موسيماني.. شوبير يهاجم الكاف بسبب ملعب مباراة الأهلي وسونيديب

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:35 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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محمد السعيد
هاجم الإعلامي أحمد شوبير، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" بسبب سوء أرضية ملعب مباراة الأهلي وسونديب بطل النيجر، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ووضع الأهلي قدما في دور الـ 32، بعد الفوز على سونيديب، أمس، الأربعاء، بهدف دون رد سجله أليو ديانج، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجنرال سيني كونتشي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية:" تعظيم سلام لموسيماني وجهازه المعاون على المغامرة أمام سونيديب، حيث دفعوا بخمس تغييرات مرة واحدة في تشكيل الأهلي، ولم يفكروا في الدفع بالفريق الأساسي خوفا من أي نتيجة قد تتسبب في إحداث هزة للفريق".

 وتابع شوبير:" لكن الغريب في مباراة الأهلي وسونيديب هي أرضية ملعب المباراة، أول مرة أشوف أرضية ملعب بهذا السوء".

واستطرد شوبير:" أين لجنة تطوير الكرة في الاتحاد الأفريقي، مش دورها تطوير الملاعب في القارة الأفريقية".

يذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي،بالأهلي وصلت منذ قليل إلى القاهرة، قادمة من النيجر بعد رحلة استغرقت ما يقرب من خمس ساعات ونصف من مطار ديوري هاماني إلى القاهرة عبر طائرة خاصة.

ويستعد الأهلي للمواجهة المحلية المقبلة أمام الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز، بعد رحلة العودة من النيجر.
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