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رياضة

خلال 72 ساعة.. صن داونز يحسم بيع سيرينو إلى الأهلي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:17 م
سيرينو
سيرينو
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محمد السعيد

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن نادي صن داونز الجنوب إفريقي، سوف يحسم بنسبة كبيرة بيع جاستون سيرينو إلى النادي الأهلي يوم 27 ديسمبر الجاري، خاصة بعدما وصلت العلاقة بين اللاعب والنادي إلى طريق مسدود.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر: "الموضوع محسوم لصالح الأهلي بنسبة كبيرة، وعلاقة اللاعب مع صن داونز انتهت، وهناك أزمة كبيرة داخل صن داونز بسبب رغبة سيرينو في الرحيل".

وأضاف: "صن داونز قرر حسم ملف بيع سيرينو بعد أجازة الكريسماس، وسيكون هناك مناقشة لملف اللاعب بدءا من يوم الأحد المقبل 27 ديسمبر، ولكن النية تتجه لبيعه للأهلي الذي يريد ضمه بدءًا من شهر يناير القادم".

وأكمل: "الأهلي يريد حسم ملف سيرينو بشكل سريع في يناير، تمهيدًا للاستعانة بخدماته محليا وقاريًا".

كان الأوروجوياني، جاستون سيرينو، طالب  إدارة نادي صن دازنز، مؤخرا، بالموافقة على رحيله.

وقال سيرينو في تصريح أبرزه موقع "soccer laduma" الجنوب أفريقي: "أرغب في الرحيل عن نادي صن داونز، لكن الأمر يعتمد على موافقة النادي".

وذكر الموقع، أن الأهلي عرض 16 مليون جنيه على صن داونز من أجل الموافقة على رحيل سيرينو، إلا أن النادي الجنوب أفريقي رفض العرض، من أجل الضغط للحصول على أموال أكثر.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ سيرينو 675 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
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