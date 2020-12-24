خلال 72 ساعة.. صن داونز يحسم بيع سيرينو إلى الأهلي





أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن نادي صن داونز الجنوب إفريقي، سوف يحسم بنسبة كبيرة بيع جاستون سيرينو إلى النادي الأهلي يوم 27 ديسمبر الجاري، خاصة بعدما وصلت العلاقة بين اللاعب والنادي إلى طريق مسدود.





وقال عبر برنامجه ملعب الصقر: "الموضوع محسوم لصالح الأهلي بنسبة كبيرة، وعلاقة اللاعب مع صن داونز انتهت، وهناك أزمة كبيرة داخل صن داونز بسبب رغبة سيرينو في الرحيل".





وأضاف: "صن داونز قرر حسم ملف بيع سيرينو بعد أجازة الكريسماس، وسيكون هناك مناقشة لملف اللاعب بدءا من يوم الأحد المقبل 27 ديسمبر، ولكن النية تتجه لبيعه للأهلي الذي يريد ضمه بدءًا من شهر يناير القادم".





وأكمل: "الأهلي يريد حسم ملف سيرينو بشكل سريع في يناير، تمهيدًا للاستعانة بخدماته محليا وقاريًا".



