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رياضة

وحشتني ياسند .. فرجاني ساسي يوجه رسالة موثرة لـ طارق حامد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:23 م
صدى البلد
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منار نور
وجه فرجاني ساسي لاعب النادي الزمالك رسالة دعم إلى طارق حامد عبر حسابه الشخصي انستجرام . 

ونشر فرجاني ساسي صورة ل طارق حامد ، وعلق قائلا : " وحشتني ياسند "  .

أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو فريق الزمالك بالأمس من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القد قبل إلغاء مباراة جازيللي التشادي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن إصابة محمود علاء مدافع الفريق وطارق حامد لاعب الوسط بفيروس كورونا المستجد، كما أثبتت المسحة إصابة إبراهيم زارع إداري الفريق ومحمد الششتاوي أحد أعضاء الجهاز الطبي بكورونا.

وتقرر خضوع الثلاثي للعزل المنزلي في الفترة الحالية بسبب الإصابة بفيروس كورونا مع الالتزام بالبروتوكول الصحي المتبع، ويحرص الجهاز الطبي للفريق على متابعة حالة الثنائي في الفترة الحالية.

وكان الزمالك خصع لمسحة طبية بالأمس قبل أن يعلن الكاف تأهل الفريق لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بعد انسحاب جازيللي التشادي من البطولة.

وحشتني ياسند .. فرجاني ساسي يوجه رسالة موثرة لـ طارق حامد
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