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ديني

تعرف على كيفية الصلاة على النبي الكريم

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:38 م
تعرف على كيفية الصلاة
تعرف على كيفية الصلاة على النبي
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محمود ضاحي
يقول الله سبحانه وتعالى «إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»، سورة الأحزاب.

أمرنا الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم بالصلاة على رسوله لما فيها من فضل كثير، ووردت الأحاديث الكثيرة التي علمتنا كيف نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وورد في شأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث التي وضّحت وبيّنت ما يتعلّق بشأن هذه الصلاة من جهة مشروعيتها، وكيفيتها، ومواطنها، وفضلها، إلى غير ذلك من الجوانب المتعلقة بها، منها: ما رواه الشيخان من حديث كعب بن عُجرة قال: «إن النبيّ صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علِمْنا كيف نسلّم عليك، فكيف نصلّي عليك؟ قال: قولوا: اللهمّ صلّ على محمد وعلى آل محمد، كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهمّ بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد».

والمراد بالسلام في قولهم: «قد علمنا كيف نسلّم عليك»، أي السلام الذي في التشهد، وهو «السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته».

وورد في الصحيحين (البخاري ومسلم) من حديث أبي حميد الساعديّ أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلّي عليك؟ قال: قولوا:« اللهمّ صلّ على محمد وأزواجه وذريّته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد».

وأخرج البخاريّ من حديث أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله، هذا السلام عليك، فكيف نصلّي؟ قال: «قولوا: اللهمّ صلّ على محمد عبدك ورسولك، كما صلّيت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم».


ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، سؤال من رجل يقول فيه "كيف يستجاب دعائي في هذه الليالي وأنا أدعو الله وألح عليه في الدعاء؟.

وقال جمعة، فى لقاء تليفزيونى، إن استجابة الدعاء تكون بتقديمه بالصلاة على النبى وختمه بالصلاة على النبى، فإن الصلاة على النبي لا يرد ما بينها إجلالا لقدر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

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