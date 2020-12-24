بعد تعليق رحلات الطيران.. عمليات المصريين الأحرار بالخليج: تكثيف الجهود والتنسيق لخدمة أبناء الجالية

أعلن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، عن إعادة تفعيل غرف عمليات خدمة أبناء الجالية بدول الخليج العربي تأهب لآثار وتبعات الموجة الجديدة من فيروس كورونا.





ومن جانبه قال أحمد على حسن، مسئول شئون المصريين بدول الخليج العربي عن حزب المصريين الأحرار، إن الحزب فور بدء الإجراءات الاستثنائية ومنها تعليق الرحلات الجوية الدولية في ضوء مواجهة أو محاصرة فيروس كورونا، يكثف الحزب جهوده لتذليل العقبات وتوفير الخدمات لأبناء الجالية المصرية بدول الخليج العربي.





وأضاف، أن هناك تنسيقا وتواصلا دائما مع الجهات المعنية ومنها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وأيضا القنصليات لتقديم الخدمات المتاحة للمواطنين المتواجدين بدول الخليج، في ضوء اهتمام الدولة المصرية برعاياها في كافة أقطار العالم.





وأشار إلى أن رئيس الحزب يتابع عن كثب الجهود المبذولة من قبل ممثلي الحزب بالدول ويرفع له تقرير تفصيلي بمجريات الأوضاع والمستجدات أو طلبات واحتياجات المواطنين وسبل تدخل الحزب لحلها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.





وكان حزب المصريين الأحرار له دور بارز خلال الموجة الأولي من فيروس كورونا حيث قام على توفير الخدمات والتنسيق مع شركات طيران بأسعار مخفضة لخدمة المواطنين وغيرها مما جعله محل إشادة لأبناء الجالية.