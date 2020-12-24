لم يستسلم للمرض.. 15 صورة لاستقبال بيج رامي في مطار القاهرة

استقبال حافل لمستر أولمبيا

16 صورة ترصد استقبال المصريين لبيج رامي

أسرة بيج رامي يحتفلون ببج رامي فور وصوله

شقيق بيج رامي: أخويا عنده إصرار وعزيمة وكورونا لم يوقفه عن تحقيق حلمه





وسط حفاوة وترحيب جماهيري حافل، استقبلت أسرته والجماهير المصرية البطل العالمي المصري رامي السبيعي الشهير بـ" بيج رامي Big Ramy"، قادما من نيويورك عقب حصوله علي المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام ، و التي تعد أكبر وأهم بطولات العالم لللاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول بيج رامي من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، عقب وصوله على متن رحلة مصر للطيران القادمة من نيويورك رقم 986‪، وسط أجواء احتفالية نظمها المطار بتعليق بانرات وبوسترات خاصة للبطل العالمي أثناء مشاركته البطولة، داخل صالات الركاب.

واستقبل رامى السبيعى الشهير بـ "بيج رامى" فى مطار القاهرة د. أشرف صبحى وزير الرياضة، وإسلام قرطام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الراعية للبطل العالمى، ورئيس اتحاد رياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، ونجوم فريق كوسكواد لتكريمه على الإنجاز التاريخى الذى تحقق للمرة الأولى فى تاريخ الرياضة المصرية.

وتنظم أيضا الشركة، الراعية للبطل العالمى "بيج" رامى المتوج بلقب مستر أوليمبيا 2020، استقبالًا كبيرًا في مطار القاهرة، حيث من المقرر أن يستقل "بيج" رامى فور خروجه من المطار أوتوبيسًا مكشوفًا لعمل جولة فى شوارع القاهرة من المطار وحتى مقر اقامته.

وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.

وكان في استقباله بمطار القاهرة المحاسب مجدي اسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي والطيار حسن منير مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية نائبا عن الطيار عمرو أبوالعنيين رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية ووائل الدمرداش رئيس القطاع التجاري وفريق عمل الإدارة العامة للدعاية والإعلام والادارة العامة للتسويق والمحطة والعلاقات العامة وقطاع امن مصرللطيران .

وقام طاقم رحلة مصر للطيران من خلال النداء الصوتي علي متن الطائرة بتهنئة اللاعب علي الفوز باللقب وسط احتفال وترحيب به من جميع ركاب الرحلة .

كان في استقبال رامى السبيعى الشهير بـ "بيج رامى" فى مطار القاهرة إسلام قرطام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الراعية للبطل العالمى، ورئيس اتحاد رياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، ونجوم فريق كوسكواد لتكريمه على الإنجاز التاريخى الذى تحقق للمرة الأولى فى تاريخ الرياضة المصرية.

ونظمت الشركة، الراعية للبطل العالمى "بيج" رامى المتوج بلقب مستر أوليمبيا 2020، استقبالًا كبيرًا في مطار القاهرة، حيث من المقرر أن يستقل "بيج" رامى فور خروجه من المطار أوتوبيسًا مكشوفًا لعمل جولة فى شوارع القاهرة من المطار وحتى مقر اقامته.

وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.

حرصت عائلة البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ " بيج رامي " على استقباله في مطار القاهرة بعد الإنجاز الكبير الذي حققه اللاعب بفوزه بذهبية مستر أولمبيا لأول مرة في تاريخ كمال الأجسام المصري.

وأبدى محمد السبيعي شقيق البطل العالمي بيج رامي سعادته بتتويج شقيقه بذهبية مستر أوليمبيا، مؤكدًا أن ما تحقق إنجازا كبيرا يضاف إلى الرياضة المصرية.

وقال السبيعي في تصريحات خاصة لصدى البلد أنه حرص مع أفراد أسرته على التواجد بمطار القاهرة لاستقبال البطل العالمي مع الجماهير الغفيرة لتهنئته على هذا الإنجاز الكبير، مؤكدا أن شقيقه سعى من البداية لتحقيق الألقاب وأنه تعرض لفترة صعبة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن شقيقه البطل المصري يتمتع بالإرادة والإصرار، وهو ما ساعده على الوصول إلى هدف حصوله على مستر أوليمبيا في كمال الأجسام وذلك بعد دخوله العديد من المسابقات الدولية ولكنه نجح بالنهاية في حصد المركز الأول.