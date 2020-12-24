محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمبني الإداري للمنطقة الصناعية





وأكد المحافظ على أن محافظة بورسعيد تسعى لتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين والشباب حيث ان الهدف الأساسى من المشروعات التى تقام على أرض المحافظة هو خدمة الشباب وتوفير فرص العمل والدعم لهم.

وقدم العاملون بالمنطقة التهنئة لمحافظ بورسعيد بعد اختياره كأفضل محافظ في الوطن العربي في مسابقة التميز الحكومي.









اقرأ ايضا







وفى سياق اخر أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس عن البدء فى أعمال رصف ورفع كفاءة شارع الدقهلية بحى العرب، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمختلف الشوارع بالمدينة ورفع كفاءتها وحفاظا على الشكل الجمالى والحضارى لبورسعيد بما يتواكب مع مختلف التطورات التى تمت على أرض بورسعيد .





وأكد محافظ بورسعيد أنه سيتم رصف شارع الدقهلية استكمالا لأعمال رصف الطرق الرئيسية والجانبية بجميع الأحياء ، ولاستكمال الأعمال التى تمت بكافة شوارع حى العرب لإعادة هيكلة وتيسير حركة السيارات والمشاة بالمنطقة باعتبارها من الطرق الحيوية بمحافظة بورسعيد .





وأوضح اللواء عادل الغضبان ، أن المحافظة بدأت منذ فترة كبيرة الارتقاء بالطرق والشوارع بالتوازى مع كافة المشروعات التى تهدف لتحسين مستوى الخدمات والتيسير على المواطنين ، انطلاقا من تحقيق خطط التنمية المستدامة على ارض بورسعيد ، مؤكدا ضرورة التزام المواطنين فى هذه الشوارع برفع كافة الاشغالات و معاونة الأجهزة التنفيذية حتى يتم تنفيذ كافة الأعمال الجارية على أعلى مستوى.







