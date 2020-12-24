ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمبني الإداري للمنطقة الصناعية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:38 م
محافظ بورسعيد يتابع
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمبني الاداري
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء  بجولة تفقدية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد تفقد خلالها المبني الاداري للمنطقة  رافقه خلالها اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية والسيد التابعي مدير جمعية المستثمرين .


وحرص اللواء عادل الغضبان على الاستفسار عن عدد المشروعات المتقدم إليها الشباب وكذلك متابعة سير العمل بالمصانع وذلك فى إطار الطفرة الصناعية والاستثمارية التى تشهدها مناطق جنوب وغرب وشرق بورسعيد ،  وتميز بورسعيد فى مجال الصناعات الصغيرة للشباب.


وأكد المحافظ على أن محافظة بورسعيد تسعى لتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين والشباب حيث ان الهدف الأساسى من المشروعات التى تقام على أرض المحافظة هو خدمة الشباب وتوفير فرص العمل والدعم لهم.


وقدم العاملون بالمنطقة التهنئة لمحافظ بورسعيد بعد اختياره كأفضل محافظ في الوطن العربي في مسابقة التميز الحكومي.


اقرأ ايضا

وفى سياق اخر أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس عن البدء فى أعمال  رصف ورفع كفاءة شارع الدقهلية بحى العرب، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمختلف الشوارع بالمدينة ورفع كفاءتها وحفاظا على الشكل الجمالى والحضارى لبورسعيد بما يتواكب مع مختلف التطورات التى تمت على أرض بورسعيد .


وأكد محافظ بورسعيد أنه سيتم رصف شارع الدقهلية استكمالا لأعمال رصف الطرق الرئيسية والجانبية بجميع الأحياء ،  ولاستكمال الأعمال التى تمت بكافة شوارع حى العرب لإعادة هيكلة وتيسير حركة السيارات والمشاة بالمنطقة باعتبارها من الطرق الحيوية بمحافظة بورسعيد .


وأوضح اللواء عادل الغضبان ، أن المحافظة بدأت منذ فترة كبيرة الارتقاء بالطرق والشوارع بالتوازى مع كافة المشروعات التى تهدف لتحسين مستوى الخدمات والتيسير على المواطنين ، انطلاقا من تحقيق خطط التنمية المستدامة على ارض بورسعيد ، مؤكدا ضرورة التزام المواطنين فى هذه الشوارع برفع كافة الاشغالات و معاونة الأجهزة التنفيذية حتى يتم تنفيذ كافة الأعمال الجارية على أعلى مستوى.


محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمبني الإداري للمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمبني الإداري للمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمبني الإداري للمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمبني الإداري للمنطقة الصناعية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الغضبان: الفرما هو أول مول متكامل ترفيهى خدمى على أعلى مستوى في بورسعيد

الغضبان يطالب المجتمع المدنى بدعم المشروعات التنموية في بورسعيد

بعد اختياره أفضل محافظ في مسابقة التميز الحكومي.. الغضبان يوجه الشكر للعاملين في محافظة بورسعيد

جامعة بورسعيد تحتفل بالغضبان بعد اختياره أفضل محافظ عربى

محافظ بورسعيد: بدء رصف ورفع كفاءة شارع كسرى بالمناخ بعد إزالة الإشغالات

إقبال كبير على سوق الأسماك الجديد ببورسعيد .. صور

ترشيحاتنا

الموجة الثانية من كورونا.. بتكليف من مجلس الوزراء إجراءات طارئة للأعلى للمستشفيات الجامعية

خاص| مصدر قريب من بن شرقي يُفجر المفاجأة: المشاكل كلها كانت مع أمير مرتضى.. كان يُدير النادي كالمزرعة واللاعب أكثر سعادة الآن

بعد تأجيلها.. اتحاد الكرة يستقر على الموعد الجديد لـ قمة الأهلي والزمالك

إصابة حماة الفنان محمد ثروت بجلطة فى المخ .. تفاصيل

الأهلي يرفض طلب موسيماني بشأن الطاقم الطبي الجديد

رسميا.. إلغاء بطولتي كأس العالم للشباب والناشئين 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف سلاحا جديدا لمواجهة فيروس كورونا.. تفاصيل

طريقة عمل فطيرة الراعي.. خطوة بخطوة

عمره 7 أعوام فقط .. حكاية أصغر طيار في العالم .. شاهد