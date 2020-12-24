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أخبار البلد

1687 محضرا ضد ركاب المترو غير الملتزمين بارتداء الكمامة.. صور

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:56 م
حملة مترو الانفاق
حملة مترو الانفاق
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حمادة خطاب
نفذت شركة مترو الأنفاق اليوم الخميس، حملة تفتيش مكثفة وموسعة بعدد من محطات الخطوط الثلاثة داخل صالات المحطات والأرصفة وأيضًا داخل القطارات، وتم تحرير نحو ١٦٨٧ محضرا لـ عدم ارتداء الكمامة بحملة اليوم بمحطات المترو المختلفة، وعدد ١٤ محضر بائع متجول.

بدأت الحملة بالتواجد بمحطة العتبة بالخط الثانى والثالث، ثم التوجه إلى محطة الشهداء بالخط الأول والثانى، أيضا محطات غمرة وكوبرى القبة وسراى القبة وعزبة النخل والمرج الجديدة، بالتنسيق مع شرطة مترو الأنفاق، ومشاركة الإدارات العامة المعنية بشركة مترو الأنفاق ( العلاقات العامة والإعلام - الأمن الداخلى بشركة المترو ) وبتواجد فريق عمل شركة الرواد للأمن و فريق عمل شركة فالكون جروب للأمن، وذلك لضبط كافة الظواهر السلبية أو أى راكب مخالف لقرار ارتداء الكمامة على أرصفة المحطات أو داخل القطارات وتوعيتهم بضرورة ارتداء الكمامة حفاظًا عليهم وعلى من حولهم.

يذكر أن الشركة تقوم بشكل مستمر بتوعية جمهور الركاب بالخطوط الثلاثة بضرورة  إرتداء الكمامة إلى جانب إستمرار الإذاعة الداخلية بجميع المحطات فى إذاعة تنويهات بعدم دخول أى راكب من دون ارتداء الكمامة والتشديد على عدم نزعها داخل القطارات حتى لا يتعرض الراكب لغرامة فورية تصل إلى أربعة آلاف جنيه. 
1687 محضرا ضد ركاب المترو غير الملتزمين بارتداء الكمامة.. صور
1687 محضرا ضد ركاب المترو غير الملتزمين بارتداء الكمامة.. صور
1687 محضرا ضد ركاب المترو غير الملتزمين بارتداء الكمامة.. صور
1687 محضرا ضد ركاب المترو غير الملتزمين بارتداء الكمامة.. صور
1687 محضرا ضد ركاب المترو غير الملتزمين بارتداء الكمامة.. صور
1687 محضرا ضد ركاب المترو غير الملتزمين بارتداء الكمامة.. صور
1687 محضرا ضد ركاب المترو غير الملتزمين بارتداء الكمامة.. صور
1687 محضرا ضد ركاب المترو غير الملتزمين بارتداء الكمامة.. صور
1687 محضرا ضد ركاب المترو غير الملتزمين بارتداء الكمامة.. صور
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