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بين الناس

تفريغ ماسورة مياه صرف أعلى كوبرى القناطر التسعة في الشرقية .. شاهد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:55 ص
صدى البلد
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وسام مختار
سادت حالة من الاستياء والغضب بين أهالي منطقه الصيادين التابعة لمركز الزقازيق محافظه الشرقية ،   بسبب وجود ماسورة صرف صحى يتم تفريغها أعلى كوبرى القناطر الـ ٩ أمام السجن العمومي بالزقازيق مما يهدد بانتشار الأوبئة والأمراض بين الأهالي .

ويقول محمد سعيد فى رساله بعث بها لخدمة شكاوى " صدى البلد " : نشكو من وجود ماسورة صرف صحى مكسورة منذ أسبوعين أعلي كوبري القناطر ال٩ أمام السجن العمومي بالزقازيق يتم فتحها وتفريغ مياه الصرف على الكوبرى ، مما يؤدى الى إعاقة سير المواطنين والسيارات .

وأضاف : انه تقدم بمذكرة الى رئيس مجلس مدينة الزقازيق  نقل فيها تصاعد شكاوي الأهالي ومعاناتهم من سوء أوضاع الصرف الصحي، وتسرب كميات من مياه الصرف الصحى أعلى الكوبرى ولم يستجيبوا لنا ولم تم اصلاح الماسورة المكسورة مما يعرض المحلات للغرق و الخسائر ، كما تؤدى الى أعاقة حركة المارة و غرقهم أثناء السير بمياه الصرف و تكدس حركة السيارات مما يؤدى الى شللًا مروريًا أثناء فتح المحابس لتفريغ مياه الصرف ، نهيك عن الروائح الكريهة التي تصدر منها .   

ناشد المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية  العمل على حل الشكوى فى أسرع وقت ممكن رأفة بالأهالي

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 01551024477
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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