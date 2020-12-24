تولّه برحمتك يارب.. زوجة محمود علاء تطالب متابعيها بالدعاء لزوجها المصاب بكورونا

طالبت ايمي محمود زوجة الكابتن محمود علاء لاعب نادي الزمالك بالدعاء له بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.





ونشرت ايمي صورة محمود علاء عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وعلقت قائلة "ادعوا لمحمود ربنا يشفيه ويعافيه ويعدي من المِحنة دي على خير يارب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليه بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، واشفهِ وعافِيه واعفوا عنه واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين".









وتابعت :" إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير".









أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو فريق الزمالك من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القد قبل إلغاء مباراة جازيللي التشادي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا إصابة محمود علاء مدافع الفريق بفيروس كورونا المستجد، .





وتقرر خضوعه للعزل المنزلي في الفترة الحالية بسبب الإصابة بفيروس كورونا مع الالتزام بالبروتوكول الصحي المتبع، ويحرص الجهاز الطبي للفريق على متابعة حالة الثنائي في الفترة الحالية.





وحرص محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، على إجراء مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا لجميع أفراد أسرته للاطمئنان على حالتهم.









ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام الأهلى، المقرر إقامتها يوم 28 من شهر ديسمبر الجاري، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعد اعتذار فريق حازيللي بطل تشاد، عن القدوم لمصر.



