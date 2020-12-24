بايدن يلتزم الصمت.. بومبيو يعلن تعزيز اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

لم يعلق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بعد على قرار الرئيس الحالي دونالد ترامب بالاعتراف بالصحراء الغربية، وهي المنطقة المقسمة بين المناطق التي يحتلها المغرب وتلك الخاصة بالسكان الصحراويين الأصليين الذين تدعمهم جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.





وأعلن وزير الخارجية مايك بومبيو يوم الخميس أن الولايات المتحدة ستنشئ قنصلية في الصحراء الغربية كجزء من سياسة الرئيس ترامب للاعتراف بالمنطقة المتنازع عليها كجزء من المغرب.









وقال "يسرني الإعلان عن بدء عملية إنشاء قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية، وافتتاح حضور فعلي بعد تفعيله على الفور! نحن نتطلع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإشراك الناس في هذه المنطقة.





ومن المرجح أن تعزز هذه الخطوة قرار ترامب بالاعتراف بمطالبة الرباط بالأرض المتنازع عليها والتي مهدت الطريق أمام المغرب لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.





وأضاف بومبيو أنه في غياب البناء على قنصلية مادية، ستقف الولايات المتحدة على الفور "مركز تواجد افتراضي" خارج السفارة الأمريكية في الرباط.





وتابع بومبيو، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى دعم المفاوضات السياسية لحل القضايا بين المغرب وجبهة البوليساريو "في إطار خطة الحكم الذاتي المغربية".





وأعربت الولايات المتحدة لأول مرة عن دعمها لخطة الحكم الذاتي في الأمم المتحدة في عام 2016 ، ولكن كجزء من عملية المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.





تحظى خطة الحكم الذاتي بتأييد مختلط بين أعضاء الأمم المتحدة.





وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991 سنوات من القتال بين الجانبين ، لكن الاستفتاء المزمع بشأن وضع الإقليم وصل إلى طريق مسدود لمدة 30 عامًا وسط جهود دبلوماسية دولية.





وأدى قرار ترامب بالاعتراف بالصحراء الغربية كجزء من المغرب إلى تراجع النواب من الحزبين وكذلك أوروبا والأمم المتحدة ، لما يقولون إنه يلقي بعقود من جهود الوساطة الدولية ويتجاهل حقوق الشعب الصحراوي.





لكن المؤيدين يقولون إن هذه الخطوة كانت اعترافًا بالواقع على الأرض ، وركزوا على الاحتفال بزخم نجاح إدارة ترامب في زيادة عدد الدول ذات الأغلبية المسلمة التي تعترف بإسرائيل.