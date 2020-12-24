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بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يستجيب لتركيب طرف صناعي لشاب.. صور

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:06 م
صدى البلد
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وسام مختار
استجابت لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، لاستغاثة تم نشرها من خلال موقع صدى البلد بعنوان "بعد تعرضه لبتر ساقه.. أحمد يستغيث بالتضامن لتركيب طرف صناعى ومعاش.. صور" وعلى الفور قام أعضاء لجنة الاستغاثات الطبية باستيفاء بيانات حالة الشاب أحمد إبراهيم عيد ، واستقبال التقارير الطبية وعرضها على اللجنة الطبية العليا ، تم التنسيق مع إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة والتى أوصت بتحويل الحالة الى مركز الطب الطبيعي والتأهيل بمصنع الأطراف والأجهزة التعويضية.

 
وفى استجابة سريعة من القوات المسلحة وإدارة الخدمات الطبية تم تحويله الى مركز الطب الطبيعي والتأهيل لتركيب طرف صناعى للشاب أحمد إبراهيم بعد فقدانه احدى ساقيه فى حادث أدى الى بتر ساقه اليسرى منذ 6 سنوات فى مصنع الأطراف والأجهزة التعويضية.


وأشار المستشار الطبي إلى أن مجلس الوزراء استجاب لعدد من الاستغاثات لذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل بتركيب و تقديم الخدمات الطبية اللازمة، ومتابعة الحالة الصحية والعمل علي حل مشاكلهم بأسرع ما يمكن وتخفيف الأعباء عنهم والمتابعة الدورية علي مدار الساعة، مما ينعكس بشكل إيجابي ويحقق حالة من الرضا المجتمعي لدي المواطن، ويعزز شعوره بالانتماء.


ويتوجه موقع صدى البلد الاخباري بالشكر لرئاسة مجلس الوزراء واللجنة الطبية العليا علي سرعة الاستجابة لتحقيق النفع العام والحفاظ علي خدمة المواطنين ومتابعة الشكاوى والعمل على حلها وعلاج المرضى وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية.
   

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ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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