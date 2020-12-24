زيادة 20 ألف جنيه في أسعار سيتروين C5

كشفت علامة سيتروين الفرنسية قي مصر عن زيادة أسعار موديل سيتروين C5 ، إير كروس موديل 2021 بزيادة 20.000 جنيه على مختلف الفئات بالسوق المصري.
وتعتمد فئات السيارة الثلاث على محرك توربيني ، وهو مكون من 4 إسطوانات سعة 1.6 لتر ، وبقوة 165 حصا عند 6000 لفة في الدقيقة .
كما تتسارع سيارة سيتروين الجديدة من الثبات حتى 100 كيلو متر في الساعة خلال 9.9 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى إلى 200 كيلو متر في الساعة .
يتميز هذا الموديل بانه خماسي الأبواب، والمقاعد تقف على عجلات رياضية بقياسين مختلفين ، وذلك حسب الفئة 17 بوصة ، و18 بوصة .
أما من ناحية الأمان في تتمتع بـ6 وسائد ، وستائر هوائية لحماية الركاب عند وقوع حادث ، ونظام الفرامل مانع للإنغلاق ABS ، مع قوة فرامل إلكترونية مع برنامج التوازن الإلكتروني ESP
ونجد مقصورة السيارة فتتوفر بها لوحة عدادات رقمية لعرض البيانات أمام السائق قياس12.3 بوصة ، وبالنسبة لكماليات السيارة تتمتع السيارة بخاصية المفتاح الذكي لتشغيل وإيقاف السيارة بضغطة زر، بالإضافة إلى خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكيا بتنقية البلوتوث ، مع التحكم في عجلة القيادة بكل شي في السيارة منها مكيق الهواء .
وتأتي أسعار فئات سيتروين C5 في السوق المصري كالتالي :
الفئة الاولى تبدأ من 434,000 جنيه مقارنة بـ 414,000 جنيه
الفئة الثانية تبدأ من 499,000 جنيه بدلا من 479,000 جنيه
أما الفئة الثالثة تبدأ من 554,000 جنيه بدلا من 534,000 جنيه
وتعتمد فئات السيارة الثلاث على محرك توربيني ، وهو مكون من 4 إسطوانات سعة 1.6 لتر ، وبقوة 165 حصا عند 6000 لفة في الدقيقة .
كما تتسارع سيارة سيتروين الجديدة من الثبات حتى 100 كيلو متر في الساعة خلال 9.9 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى إلى 200 كيلو متر في الساعة .
يتميز هذا الموديل بانه خماسي الأبواب، والمقاعد تقف على عجلات رياضية بقياسين مختلفين ، وذلك حسب الفئة 17 بوصة ، و18 بوصة .
أما من ناحية الأمان في تتمتع بـ6 وسائد ، وستائر هوائية لحماية الركاب عند وقوع حادث ، ونظام الفرامل مانع للإنغلاق ABS ، مع قوة فرامل إلكترونية مع برنامج التوازن الإلكتروني ESP
ونجد مقصورة السيارة فتتوفر بها لوحة عدادات رقمية لعرض البيانات أمام السائق قياس12.3 بوصة ، وبالنسبة لكماليات السيارة تتمتع السيارة بخاصية المفتاح الذكي لتشغيل وإيقاف السيارة بضغطة زر، بالإضافة إلى خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكيا بتنقية البلوتوث ، مع التحكم في عجلة القيادة بكل شي في السيارة منها مكيق الهواء .
وتأتي أسعار فئات سيتروين C5 في السوق المصري كالتالي :
الفئة الاولى تبدأ من 434,000 جنيه مقارنة بـ 414,000 جنيه
الفئة الثانية تبدأ من 499,000 جنيه بدلا من 479,000 جنيه
أما الفئة الثالثة تبدأ من 554,000 جنيه بدلا من 534,000 جنيه