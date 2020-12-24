زيادة 20 ألف جنيه في أسعار سيتروين C5



وتأتي أسعار فئات سيتروين C5 في السوق المصري كالتالي :



الفئة الاولى تبدأ من 434,000 جنيه مقارنة بـ 414,000 جنيه

الفئة الثانية تبدأ من 499,000 جنيه بدلا من 479,000 جنيه

أما الفئة الثالثة تبدأ من 554,000 جنيه بدلا من 534,000 جنيه

