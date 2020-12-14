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سيارات

بالمواصفات والأسعار.. سيتروين C5 آير كروس موديل 2021 | صور

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:01 م
بالمواصفات والأسعار..
بالمواصفات والأسعار.. ستروين C5 آير كروس موديل 2021 | صور
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صبري طلبه
تتألق الشركة الفرنسية ستروين بالعديد من الإصدارات المختلفة وعلى رأسهم عائلة C الشهيرة، ولعل من أبرز هذه الإصدارات هي ستروين C5 آير كروس والتي تعد الأخت الكبري للأيقونة C3، من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

تعتمد ستروين C5 آير كروس على منظومة الدفع الأمامي، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 165 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

وبفضل هذه الامكانيات فيمكن لـ ستروين C5 آير كروس أن تنطلق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية قدرها 9.4 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7 لتر، وذلك عندما تسير لمسافة قدرها 100 كم.

حصلت ستروين C5 آير كروس على العديد من وسائل الأمان والسلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS ، ونظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالمكابح، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، ونظام صعود الشواهق HSA، بالاضافة إلى مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة.

تمتعت السيارة بعدة مواصفات خارجية منها مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، وعجلات رياضية بلغ قياسها 17 بوصة و 18 بوصة للفئات الأعلى تجهيزًا، وفتحة سقف كهربائية.

كما تألقت من الداخل بعدة كماليات مثل، شاشة ملونة تعمل باللمس بلغ قياسها 8 بوصة لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة، وأيضًا شاشة عدادات رقمية، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وخاصة تشغيل السيارة بدون مفتاح.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة ستروين C5 آير كروس موديل 2021:
الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LIVE 2021 محرك 1600 سي سي  تيربو 414 ألف جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل FEEL 2021 محرك 1600 سي سي  تيربو 479 ألف جنيه.
الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SHINE 2021 محرك 1600 سي سي  تيربو 534 ألف جنيه.
بالمواصفات والأسعار.. سيتروين C5 آير كروس موديل 2021 | صور
بالمواصفات والأسعار.. سيتروين C5 آير كروس موديل 2021 | صور
بالمواصفات والأسعار.. سيتروين C5 آير كروس موديل 2021 | صور
بالمواصفات والأسعار.. سيتروين C5 آير كروس موديل 2021 | صور
بالمواصفات والأسعار.. سيتروين C5 آير كروس موديل 2021 | صور
بالمواصفات والأسعار.. سيتروين C5 آير كروس موديل 2021 | صور
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بالمواصفات والأسعار.. سيتروين C5 آير كروس موديل 2021 | صور

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