كيف نجحت القوات الجوية في تحقيق انتصار تاريخي على جيش العدو؟..خبير عسكري يوضح

قال اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن القوات الجوية قامت بضرب جوية شاملة على كافة الأهداف التي قد تؤثر على العبور في سيناء، متابعا: طائرات القوات الجوية كانت جيل اول وثاني.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن القوات الإسرائيلية كانت لديها طائرات من الجيل الثالث وكان هناك فرق كبير بين طائرات القوات المسلحة والجيش الإسرائيلي.

ولفت إلى أن الضربة الجوية للقوات المسلحة حققت نجاح بنسبة تتعدي الـ 95%، مما أربك جيش العدو الإسرائيلي.

وأوضح أن العدو أيقن أنه غير قادر على مواجهه الطيران الحربي المصري، متابعا: تم الاشتباك بين الطيران الحربي المصري وطيران العدو، وبالرغم من تفوق جيش العدو من حيث العدد والطائرات إلا أن الجيش المصري تمكن من تحقيق النصر لمدة 53 دقيقة في الهواء.