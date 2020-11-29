الأناقة الفرنسية..مواصفات وأسعار سيتروين سي اليزيه 2021 ..صور

تألقت شركة سيتروين الفرنسية الشهيرة فى الفترة الماضية بطرحها أكثر من إصطار مميز داخل السوق المصري للسيارات، ومن بين أبرزهاطراز سي اليزيه ، والذي ينتمي الى فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم، ليكون منافس قوي وسط العديد من الاصدارات المختلفة والتي ينفرد بها كل صانع من كبار منتجي السيارات.





تعتمد سيتروين سي اليزيه 2021 على منظومة الدفع الأمامي، ومن الناحية الفنية فحصلت على محرك مكون من 4 اسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 115 حصان ، و عزم دوران بلغ 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.





وبفضل هذه الامكانيات فيمكن لـ سي اليزيه ان تتسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل الى سرعة 100 كم/ساعة وذلك في غضون 10.8 ثانية، ويقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7.1 لتر عندما تقطع مسافة تصل إلى 100 كم.





حصلت السيارة سيتروين سي اليزيه 2021 على العديد من وسائل الأمان والسلامة والتي تشمل منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للفرامل.





قدرت الأبعاد الخارجية لهيكل السيارة بنسبة طول بلغت 4445 مم ، وعرض 1953 مم ، وبإرتفاع 1474 مم ، كما استطاعت المساحة التخزينية للسيارة أن تستوعب الى 506 لترات.





تميزت سيتروين سي اليزيه 2021 بتصميم يحمل مفهوم السيارة السيدان ولكن باللمسات الفرنسية، فحصلت مقدمة السيارة على شبكات سوداء من مقاطع رباعية، وشرائط عريضة باللون الفضي يتوسطها شعار سيتروين، بالاضافة الى مصابيح امامية وخلفية انسيابية، ومصابيح اشارة على جانبي رفارف السيارة، وعجلات بلغ قياسها 15 بوصة يتوسطها جنوط معدنية بتصميم هندسي مميز يجمع بين اللون الأسود والفضي.





تمتعت داخليًا بحزمة من التجهيزات للنسخة القياسية، والنسخة الأعلى تجهيزًا تضمنت شاشة لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 7 بوصة، ومستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة، بالإضافة الى مكيف هواء أوتوماتيكي الأداء، ومثبت سرعة.





سعر السيارة

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1600 CC بسعر 227.900 جنيه.