حبس شخص لحيازته أقراصا مخدرة بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة قبل ترويجها بمدينة نصر





وكلفت جهات التحقيق بارسال المضبوطات الى المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير بخواصها.





وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عن المتهم.





وكان قد تمكنت الخدمات الأمنية بالقاهرة من ضبط شخص بحوزته مواد مخدرة قبل ترويجها بمدينة نصر، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ،





فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط (عدد من الأقرص المخدرة، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول) بحوزة أحد الأشخاص- مقيم بالجيزة وذلك حال إستقلاله سيارة ملاكى مستأجرة.





وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتفان للإتصال بعملائه وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.