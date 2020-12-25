في آخر لحظة.. إنقاذ قطة من الموت سحقًا وسط كومة من النفايات.. فيديو

وثق مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الجاري لحظة إنقاذ قطة من الموت سحقًا وسط كومة من النفايات قبل أن تقضي عليها ماكينة فصل النفايات مباشرة، حيث انتبه إليها أحد العاملين في الوقت المناسب تمامًا.





يشار إلى أن هذه الواقعة حدثت في مقر إحدى الشركات بمدينة "أوليانوفسك" الروسية في الحادي والعشرين من ديسمبر الجاري.









في بداية الفيديو المرفق، والذي سجلته كاميرا مراقبة بالشركة، شوهد مجموعة من العاملين المسئولين عن تشغيل وإدارة ماكينة فصل النفايات وقد كانوا يتولون مهمة فرز القمامة والمخلفات وفتح الأكياس البلاستيكية وتمريرها عبر حزام ناقل إلى الماكينة، وللوهلة الأولى كانت الأمور تسير بسلاسة وبصورة طبيعية حتى واجه أحد العاملين صعوبة أثناء محاولة فتح أحد الأكياس، لذا رفعه عن الحزام الناقل لقطعه، واكتشف آنذاك وجود قطة بداخله.





وحمل العامل القطة ليريها لبقية زملائه وكان يبدو مندهشًا حيال ما حدث، وأوقف بقية زملائه تشغيل الحزام الناقل، وظلوا يحدقون في القطة لوهلة، كما نظر أحدهم إلى كاميرا المراقبة مباشرة وأشار إلى ما اكتشفوه وسط كومة النفايات، في حين ظل العامل الذي اكتشفها حاملًا إياها بين ذراعيه لوهلة وأخذ يربت عليها مرارًا وتكرارًا.









وأوضح "إيجور بيرفيليف" أحد المسئولين بالشركة التي عُثِر بداخلها على القطة قبل موتها سحقًا، أنها كانت نظيفة وفي حالة جيدة جدًا بدون خدش واحد، وهو ما يشير إلى أنه كانت قطة أليفة وليس ضالة، ومن الواضح أن مالكها قرر التخلص منها بإلقائها في الشارع بهذا الشكل.



