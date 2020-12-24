لحظة إصابة طفلة 3 أعوام بـ لدغة ثعبان سام أثناء اللعب.. فيديو وصور

رصد مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية لحظة إصابة طفلة عمرها 3 أعوام بـ لدغة ثعبان سام أثناء اللعب في الحديقة الملحقة بمنزل جدتها، لكن سرعة بديهة الجدة ساهمت في إنقاذ حياة الطفلة.





وجاء في تقارير إخبارية أنه أثناء لعب الطفلة "لوسيا كارنا" في حديقة منزل جدتها بمدينة "ماندوراه" في ولاية "أستراليا الغربية"، أكبر ولايات أستراليا، في الـ17 من ديسمبر الجاري، داست بالخطأ على ثعبان يُعتقد أنه من سلالة ثعابين "الدوجيت" السامة.









في بداية الفيديو المرفق، شوهدت "لوسيا" أثناء تواجدها في أحد أرجاء الحديقة، وظلت ثابتة في مكانها لثوانٍ، قبل أن تقفز من مكانها على نحو مفاجئ مطلقة صرخة عالية إثر إصابتها بلدغة الثعبان.





وركضت في الحال كي تستغيث بجدتها "جيل"، التي كانت متواجدة على بعد 3 أمتار منها تقريبًا، ونبهتها إلى أن ثعبانًا قد تسلل إلى الحديقة، وسارعت الجدة بحملها بين ذراعيها وعادت بها إلى داخل المنزل، وشرعت في إجراء إسعافات أولية لها، حيث قامت بلف ساقيها وحرصت على إبقائها ثابتة لحين وصول سيارة الإسعاف، والتي نقلتها إلى مستتشفى قريب.







