غسالة الملابس.. حالة هلع تصيب عائلة بعد اكتشاف ثعبان في أغرب مكان |شاهد

سيطرت حالة من الهلع على أفراد عائلة بريطانية بعد أن اكتشفوا وجود ثعبان ذي حجم هائل من نوع " الأصلة الكروية " في مكان غير متوقع إطلاقًا، وذلك داخل مجفف غسالة الملابس، حيث لم يكن لدى أي منهم فكرة بشأن كيفية وصوله إلى الغسالة وتقوقعه بهذا الشكل.





ويُعتقد أن هذا الثعبان من الممكن أن يكون بمثابة "حيوان أليف" مملوك لشخص أو عائلة ما لكنه فر أو تخلص منه صاحبه قبل أن ينتهي به الحال في غسالة الملابس بمنزل سكني في مدينة "ساوثبورت" بمقاطعة "ميرسيسايد" شمال غرب إنجلترا، وذلك يوم الأحد الماضي، حسبما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.









وقال "مايك بوتس"، أحد خبراء الحياة البرية في المملكة المتحدة، إن طريقة تسلل الثعبان إلى المنزل ووصوله إلى داخل غسالة الملابس مازالت غامضة؛ وأشار "بوتس" إلى أن دهشته حيال هذه الواقعة ستكون أقل في حال حدثت في منتصف الصيف مثلًا، لكن ليس في هذا الوقت من العام في ظل انخفاض درجات الحرارة، مؤكدًا أن الظروف المحيطة بوصول الثعبان إلى هناك غريبة ويغلب عليها الغموض.









وتسعى إحدى الجمعيات التي تهدف لمنع القسوة على الحيوانات بإنجلترا في الوقت الراهن للتوصل إلى مالك الثعبان، حيث كانت العائلة المالكة للمنزل تواصلت مع هذه الجمعية طلبًا للمساعدة في أعقاب العثور عليه.



