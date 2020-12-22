الصورة الأخيرة.. سائح يسقط جثة هامدة من أعلى شلال بسبب سيلفي .. شاهد

انتهت محاولة سائح في الـ22 من عمره التقاط صورة سيلفي تذكارية أعلى شلال بسقوطه جثة هامدة من ارتفاع يُقدر بحوالي 32 قدمًا، وذلك بعد أن اختل توازنه وارتطم بالصخور، الأمر الذي أسفر عن تعرضه لإصابات مروعة لقي حتفه على إثرها.





ووفقًا للتقارير الإخبارية، فإن الحادث الذي أنهى حياة "جيلهيرمي تشيابيتي" وقع في منطقة منعزلة يصعب الوصول إليها بولاية "بارانا" جنوب البرازيل في بداية الأسبوع الجاري، حيث تعرض لكسور وإصابات متعددة من بينها كسر في الجمجمة.









وأفاد تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية بأن الضحية كان قد فقد وعيه قبيل وصول رجال الإنقاذ إليه لمحاولة إنعاشه؛ وقال "أدريانو تشيابيتي"، والد الضحية، في تصريحات لوسائل إعلام إن نجله كان من هواة التقاط الصور التذكارية ، لافتًا إلى أنه سبق أن تردد على هذا الشلال مرات عديدة قبل الحادث الذي أنهى حياته، حيث كان من الأماكن المفضلة لديه، خاصة وأنه من محبي الطبيعة وقد كان معتادًا على التقاط الصور هناك وسط الطبيعة.





ونقلت الصحيفة البريطانية عن وسائل إعلام محلية أن "جيلهيرمي تشيابيتي" كان يلتقط "سيلفي" أعلى أحد الشلالات بالمنطقة عندما اختل توازنه وانزلق من ارتفاع يعادل نحو 10 أمتار؛ وقد حاول أصدقاء للضحية وكذلك شعود عيان إجراء إسعافات أولية له لحين وصول فرق الإنقاذ والمسعفين، ونُقل بعد ذلك إلى مستشفى في حالة غيبوبة وظل في وحدة العناية المركزة لكن الأطباء أعلنوا وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، دون أن يستعيد وعيه إطلاقًا بسبب ما تعرض له من إصابات.







