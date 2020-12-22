إعلامية لبنانية شهيرة تواجه انتقادات حادة بعد إجراء مقابلة مع ممثلة إسرائيلية.. تفاصيل

تعرضت الإعلامية اللبنانية الشهيرة "ريا أبي راشد" لموجة من الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك إثر إجرائها مقابلة مع الممثلة الإسرائيلية "جال جادوت" في برنامجها "Scoop with Raya "، والذي يُعرض على شاشة MBC2.





ووجه العديد من رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر" انتقادات لـ"أبي راشد" على خلفية هذه المقابلة، حيث شاركوا لقطات منها، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تعد "انتهاكًا للقانون اللبناني" و"تستوجب المحاكمة".





وكان من ضمن التعليقات التي هاجمت الإعلامية اللبنانية والتي شاركها مغردون خلال الساعات الماضية على سبيل المثال: "دعوة واضحة ودقيقة.. يجب معاقبة ريا أبي راشد.. استضافة ومحاورة إسرائيلي جريمة يجب ألا تمر ببساطة".



