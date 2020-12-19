أم تتخلص من جثة طفلتها ذات العامين بعد مقتلها على يد عشيقها.. تفاصيل

عوقبت امرأة أمريكية بالسجن لمدة 20 عامًا إثر قيامها بالتخلص من جثة طفلتها ذات العامين بإلقائها في بحيرة، قبل أن تحاول التستر على آثار جريمة القتل التي راحت ضحيتها باستخدام "دمية" ألبستها الثياب الخاصة بالطفلة الراحلة.





كانت الأم "تياوندرا كريستون"، وهي من ولاية "تكساس" الأمريكية، قد أُدينت الأسبوع الماضي بتهمة التلاعب بالأدلة المادية أو تلفيقها بقصد إتلاف جثة بشرية في إطار واقعة مصرع ابنتها "هازانا أندرسون" في عام 2018.









وصدر وصدر حكم ضد "كريستون"، ذات الـ23 عامًا، خلال الأيام الماضية بالسجن لمدة 20 عامًا، وهي أقصى عقوبة لجريمتها، قضت منها بالفعل 547 يومًا، كما تقرر تغريمها مبلغ قدره 10 آلاف دولار.





ووفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة، فإنه يُعتقد أن الضحية لقيت مصرعها على يد عشيق والدتها "كيني هيويت"، البالغ عمره 34 عامًا، والذي ضربها حتى فارقت الحياة، وقد كان بدوره قد اعترف بنفس التهمة التي وُجهت إلى والدة الضحية العام الماضي، وعوقب بالسجن 20 عامًا.





يذكر أن الأم كانت قد أبلغت الشرطة عن اختفاء طفلتها في شهر أكتوبر لعام 2018، وبدأت عملية بحث مكثفة عنها، حتى عثرت السلطات في وقت لاحق على جثتها في بحيرة بمقاطعة "جالفيستون" ملفوفة في كيس بلاستيكي.





ووفقًا لسجلات المحكمة، فإن الطفلة تعرضت للضرب بـ حزام حتى ماتت، إلا أنه لم يتم تحديد سبب وفاتها بالضبط، ولذلك السبب لم يتم توجيه تهمة قتلها سواء إلى الأم أو عشيقها؛ وأفاد المدعون في القضية خلال محاكمة الأم بأنه قبل قيامها بإبلاغ الشرطة عن اختفاء طفلتها المزعوم أثناء تواجدهما في متنزه محلي، فقد كانت قد ألبست ثياب الطفلة لدمية حجمها مقارب لحجم الضحية وتجولت بها بعد وضعها في عربة للأطفال وكأنها ابنتها الحقيقية.









واشتبهت الشرطة في تورطها في مصرع الطفلة بعد العثور على الدمية ملقاة في القمامة ومرتدية نفس الثياب التي زعمت "تياوندرا كريستون" أن ابنتها كانت ترتديها وقت اختفائها؛ واتضح أن عشيق الأم كان قد اصطحب الطفلة برفقته لشراء الطعام، وعند عودتهما كانت الطفلة تبكي، وبدأ هو في ضربها بحزام، ويُزعم أنه طلب من والدتها أيضًا ضربها قبل أن يعاود هو ضربها مرة أخرى، وغابت الطفلة عن الوعي نتيجة لما قاسته، ولم تكن محاولاتهما لإنعاشها ذات جدوى آنذاك.



