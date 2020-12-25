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طبيب مناعة: السلالات الجديدة لكورونا لديها قدرة أسرع على الانتشار

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:15 ص
صدى البلد
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أسامة علي
قال الدكتور أشرف عقبة أستاذ الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن لقاح "سينو فارم الصينى"، لقاح تم صناعته من فيروس كورونا نفسه بعد قتله، ونتائج فاعليته 86%.

وتابع عقبة خلال حواره مع "اكستر نيوز" أن طريقة تصنيع اللقاح الصينى هي الطريقة الكلاسيكية وتختلف عن طريقة تصنيع لقاح فايزر ومودرنا، لافتا إلى ظروف جائحة كورونا دفعت العالم للتحرك لوجود حل سريع، لافتا إلى هذا سبب اعتماد دول العالم للقاحات مختلف عن بعضها.

وأكد أشرف عقبة، أن لا بديل أمام أحد من أخذ لقاح كورونا، لأن اتباع أساليب الوقاية لم تعد كافية لوحدها، ومعظم التجارب أثبتت فاعلية اللقاحات الموجودة، لافتا إلى أصحاب الأمراض المزمنة والأطباء هم الأحق حاليا لاستخدام لقاح كورونا.

وعن إمكانية وصول السلالات الجديدة من فيروس كورونا لمصر، أكد أن السلالات الجديدة لديها قدرة أسرع على الانتشار.

ولفت أستاذ الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إلى أنه وارد تغير سلالات الفيروس بما لا يصبح اللقاحات قادرة على التأثير بها، ولكن حتى الان المثبت علميا عكس.


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