حبس المتهم بإطلاق الرصاص وإصابة مزارع في حفل عرس بالقليوبية

أمرت نيابة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بحبس المتهم باطلاق الأعيرة النارية وإصابة مزارع فى حفل عرس 4 أيام على ذمة التحقيق.





كما أمرت النيابىة بتحريز السلاح المستخدم فى الواقعة وطلب تحريات المباحث حول ظروف الحادث والاستعلام عن حالة المصاب.









تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بتلقيه بلاغا بإصابة "محمد ع ع" 50 سنة مزارع مقيم قرية القشيش التابعة لدائرة مركز شرطة شبسين القناطر بكسر بالجمجمة نتيجة الإصابة بطلق نارى.





وعلى الفور انتقل المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين القناطر وبسؤال المصاب قرر أنه أثناء وجوده أسفل سكن إحدى فتيات عائلته بالقرية لحضور نقل أثاث زواجها وقيام أحد المتواجدين بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى طبنجة كانت بحوزته ابتهاجًا بذلك فوجئ بحدوث إصابته ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة.





وبالفحص تبين أن مطلق العيار الناري صديق العريس ويدعى "عمرو. م. ص" 39 سنة عاطل وتبين أن المتهم سبق اتهامه في عدد 13 قضية سرقة بالإكراه – هروب من المراقبة مخدرات ومسجل شقى خطر سرقة بالإكراه.





تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فيها طبنجة حلوان 9 مم وتولت النيابة التحقيق.





من ناحية أخرى تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط طالبين حاولا تهريب قطع حشيش وأقراص مخدرة داخل أطعمة أثناء زيارتهما لصديقهما المسجون على ذمة إحدى القضايا بسجن قسم شرطة أول بنها وتولت النيابة التحقيق.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة من العميد سيد رصاص مأمور قسم أول بنها وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية.

وبالمعاينة تبين أنه أثناء قيام ضباط مباحث قسم شرطة أول بنها بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بسجن القسم تمكنوا من ضبط كل "ه م م" 22 سنة طالب و"ا م ا" 23 سنة طالب.





وبتفتيش المتهمين ضبط بحوزتهما 4 قطع متوسطة الحجم من مخدر الحشيش تزن حوالي 40 جراما وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 50 جراما و28 قرصا مخدرا موضوعين بكيس بلاستيكي داخل الأطعمة المعدة لزيارة لصديقهما السجين "ح م ح" 22 سنة عاطل والمحبوس على ذمة القضية جنح قسم أول بنها – ضرب والمقضي فيها عليه بالسجن لمدة عام وتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.