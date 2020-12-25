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اقتصاد

لتحسين مستوى الخدمة.. مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات مياه الشرب والصرف ببورسعيد| صور

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:48 ص
مسؤلو الاسكان يتفقدوا
مسؤلو الاسكان يتفقدوا مشروعات المياه ببورسعيد
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آمنة عبد العظيم
أجرى الدكتور أسامة حمدى، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، جولة تفقدية بعدد من  مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، التى يتم تنفيذها بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك برفقة المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمى لمياه الشرب وحماية المستهلك، والدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة ججلمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة، واللواء مجدى عبدالرحمن، رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى،  وذلك لمراجعة نسب التنفيذ بالمشروعات، والتأكد من سرعة انتهاء الأعمال لخدمة المواطنين وفقا للخطط الزمنية الموضوعة.

واستهل قيادات قطاع المرافق بوزارة الإسكان، الزيارة، بتفقد محطة مياه شرب الكاب، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 26 ألف م3/يوم،  لخدمة 175 ألف نسمة فى المرحلة الأولى، تمهيدًا للاستلام الابتدائى للمحطة لدخولها الخدمة، لخدمة أهالى محافظة بورسعيد.

كما تفقد الوفد، محطة معالجة الصرف الصحى بجنوب بورسعيد c9 والتى تبلغ طاقتها التصميمية 40 الف م٣/يوم، حيث تم عقد اجتماع تنسيقى بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب تمهيدا لاستلام المحطة بعد تحويلها إلى معالجة ثلاثية.

وأشار "حمدي"، إلى أن الزيارة تأتى فى إطار التنسيق الكامل بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة فى كافة المشروعات،  لتحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين بالمحافظة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

من جانبه، أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أن هناك عدة مشروعات تنموية تشهدها محافظات القناة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، لحل جميع المشكلات الملحة التي تؤرق المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية لخدمة المواطنين وخاصة في المناطق الجديدة، بجانب القطاعات الريفية التى توليها الدولة اهتمامًا خاصًا لا سيما في إطار  التكليفات الرئاسية بتطوير عدد كبير من القرى ضمن المرحلة الجديدة من مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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