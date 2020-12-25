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محافظات

وفاه والدة المستشار أحمد سعد الأمين العام السابق لـ النواب وعضو برلمان 2020

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:17 م
صدى البلد
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احمد علي
تشهد قرية بار الحمام بمركز بسيون بمحافظة الغربية عصر اليوم  مراسم تشييع  جثمان والدة المستشار أحمد سعد، أمين عام  مجلس النواب السابق، وعضو مجلس النواب الجديد 2020 م .


وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بالمسجد الكبير بذات القرية واقتصر العزاء على الجنازة نظرا للظروف الحالية لجائحه كورونا .

من ناحيه اخري كان محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي قرر توفير وحدة سكنية بمساكن الإيواء بالسنطة، للأسرة المتضررة من إزالة العقار رقم 8 بحارة سيدي عبد الحق من ش الصاغة بحي أول طنطا والذي كان يمثل خطورة داهمة علي حياة المواطنين.

وجاء ذلك في استجابة فورية محافظ الغربية يوجه بتوفير وحدة سكنية ونقل الأجهزة المنزلية بسيارات حي أول طنطا .

 كما وجه بنقل الأدوات المنزلية الخاصة بهم عن طريق سيارات حي أول.

ويأتي ذلك في إطار ما عرضه حي أول طنطا في استجابة سريعة لما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

من ناحية اخري اكد  محافظ الغربية أنه يباشر إغلاق عدد ١٠٣٤ منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والتي أصدرها معالي وزير التنمية المحلية في الأول من ديسمبر في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح انه تم غلق عدد (٢٢٨) محل، عدد (١٤) سوق، عدد (٨٧) مطعم، عدد (١٤١) مقهى، عدد (١٠٦) ورشة و ( ٤٥٨) منشأة أخرى .

وكشف محافظ الغربية انه  تم غلق وتشميع عدد (١٠٢) مركز للدروس الخصوصية، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الجميع.

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