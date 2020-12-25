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أخبار العالم

طالبت بعدم الانسياق وراء الشائعات.. الصحة السعودية: تسجيل 189 إصابة بكورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:22 م
السعودية
السعودية
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أمينة الدسوقي
أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 189 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد COVID -19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 361725 حالة، من بينها 2958 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 380 حالة حرجة.

ووفق وزارة الصحة السعودية تم تسجيل 190 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 352608 حالات، فيما بلغ عدد الوفيات 6159 حالة، بإضافة 11 حالة وفاة جديدة، لافتة إلى إجراء 34798 فحصا مخبريا جديدا، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات حول مأمونية وفاعلية لقاح كورونا.

يأتي ذلك فى الوقت التى تتواصل فيه أعداد ضحايا فيروس كورونا تسجيل ارتفاع مطرد، حيث حصد الوباء أرواح مليون وأكثر من 741 ألف شخص حتى الآن، فيما تم تسجيل 79.3 مليون إصابة حول العالم، وفق ما ذكرته قناة "روسيا اليوم".

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث تجاوز عدد الإصابات فيها 18.6 مليون، وبلغت حصيلة الوفيات أكثر من 329 ألف حالة منذ بدء تفشي الوباء.

وسجلت البرازيل 190 ألف حالة وفاة جراء تفشي الوباء، وتجاوز إجمالي الإصابات 7.4 مليون إصابة حتى الآن.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات، بنحو 147 ألف وفاة، وأكثر من 10.1 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء، تليها المكسيك حيث تسبب فيروس كورونا في وفاة أكثر من 121 ألف شخص، وتجاوز عدد الإصابات فيها مليون و362 ألفا.
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