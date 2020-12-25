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اقتصاد

خبير: توقف الأعمال والحياة والطبي.. أبرز وثائق التأمين خلال 2021

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:01 م
ويادة وثائق التأمين
ويادة وثائق التأمين الطبى خلال 2021
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علياء فوزى
توقع محمد المغربى الخبير الاقتصادي والتأمينى أن السوق التأمينى خلال العام الجديد 2021 ؛ من المنتظر أن يشهد  حالة من التفاؤل المشوب بالحظر من جراء تداعيات الموجة الثانية من  جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

قال المغربى ، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن أسواق التأمين على المستوى المحلى  والعالمى تراجعت خلال العام الحالي وسط الصدمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كوفيد -19 ، وأدت إلى تراجعه بمعدل حوالى 1.5% ولكن تشير التوقعات خلال العام الجديد إلى احتواء ذلك التراجع خاصة مع النصف الثانى من 2021 ومع انحسار موجة كورونا .

وأضاف المغربي ، أن هناك قطاعات سوف تشهد رواجا واقبالا من العملاء وتأتي في مقدمتها تأمين توقف الأعمال حيث يعد ذلك النوع من أولويات أشكال التأمين فى ظل تداعيات" كورونا " والتى أثرت على الكثير من القطاعات الإقتصادية .

وأشار المغربى، إلى القطاعات التأمينية الهامة التى ستشهد زيادة ملحوظة تشمل أقساط التأمين على الحياة والذى ظهرت أهميتها خلال أزمة  فيروس كورونا خاصة من جانب رب الأسرة الذى يرغب فى تأمين مستقبل أولاده فى حالة الإصابة أو التوقف عن العمل إلى جانب التوقعات بارتفاع  الطلب على وثائق  التامين الطبي بما يتناسب مع احتياجات الفئات  المختلفة من العملاء  .

واضح المغربي، أن شركات التامين ستضع فى خطتها عام 2021 العمل على توفير حزمة جديدة من التغطيات التأمينية مثل التعويض عن الأضرار الناتجة عن فقد النشاط أو التوقف عن العمل والتوسع فى أنظمة المعاشات المبكرة و فى حال حدوث طارئ كالاصابة و العجز وبصورة خاصة الفئات ذات الدخل غير الثابت التى يعتمد عملها على دخل يومى وهم  أصحاب الأعمال اليومية  مثل الباعة الجائلين ، موزعي الصحف، العمالة الموجودة في بنزينة السيارات ، عمال المقاولات، السباك ، البواب، والخفراء ،سائقى التاكسي والميكروباص والباصات، الباعة فى المحلات ، توصيل الطلبات، عامل المحارة  والخدمات بالإضافة للعمالة الزراعية، وغيرها من العمالة اليومية و التى شعرت بخطورة ذلك خلال الموجة الأولى من أزمة كورونا  ولولا تدخل الدولة وصرف إعانات لهم  كانوا سيكونون فى وضع إقتصادى سئ هذا بالاضافة الى ضرورة التوجه للتأمين عليهم بصورة عامة و فى الأوقات العادية واستغلال  مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء تأمين على الحياة للعمالة الحرة ، لانهم عندما يتعرضون لأى حادث يتعرض مستقبل أسرهم بالضبابية فى حال  تقاعدهم إجباريًا.

وذكر المغربى انه من  وثائق التامين المستهدفة ايضا تغطية الخسائر الناتجة عن  الامطار الغزيرة نتيجة تغير طبيعة الطقس في مصر مما يؤدى إلى  كسر للاسقف وغرق للمتلكات وغيرها من خسائر.

ونوه المغربى ، الى حدوث نشاط فى قطاع الوسيط التأمينى  خلال العام الجديد نظرا لزيادة الحاجة الى دور الوسيط التأمينى للعميل، خاصة  أن الوسيط يستطيع نقل الثقافة التأمينية إلى العملاء وزيادته فى المجتمع، ومساعدة العميل فى المفاضلة بين أكثر من عرض من شركات التأمين وزيادة الاحتياج الى الوسيط المؤهل علميا وعمليا للتعامل مع العملاء.
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