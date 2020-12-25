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محافظات

إزالة تعديات ضمن الحملات الدورية للحفاظ على الأراضي الزراعية في أسيوط

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:13 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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إيهاب عمر
 أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد موجها رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق والتعاون مع مديرية الزراعة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلًا خرسانية يصعب التعامل معها مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

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وأوضح أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بحماية الأرض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف وأنه يولي اهتمامًا كبيرًا بملف إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.



كانت الوحدات المحلية لمراكز البداري والغنايم وأسيوط والفتح قد رصدت بعض التعديات على أراضي زراعية والشروع في البناء المخالف وتم إزالة هذه التعديات وتحرير المحاضر القانونية ضد المخالفين ففي مركز البداري تم تنفيذ إزالة فورية على أرض زراعية بقرية الشيخ علي التابعة للعقال البحري وذلك خلال حملة تحت إشراف محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وبواسطة معدات الحملة الميكانيكية للمركز كما تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء شدة خشبية بقرية دير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم بشارع قبلي البلد بمشاركة محمود سليم رئيس القرية وتمت الإزالة حتى سطح الأرض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة. 


وفي مركز ومدينة أسيوط قامت حملة تحت إشراف اللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس المركز بتنفيذ إزالة فورية بقرية المطيعة حوض المقلعين القبلي بمشاركة أحمد شحاتة رئيس القرية وتم ردم قواعد في المهد على مساحه ١ قيراط واتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة حيال المخالفة كما تم إزالة حالتي تعدي على أرض زراعية بحوض حسين لافي وحوض غلاب بقرية عرب مطير التابعة لمركز ومدينة الفتح وذلك بحضور مسئولي الجمعية الزراعية والمتابعة الميدانية بالفتح وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
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