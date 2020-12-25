ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

يوم رياضى بنادي مهندسي الإسكندرية في حضور البطل الأوليمبي كرم جابر

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:01 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني
نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، واللجنة الإجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت ، يوم رياضى مجاني، بحضور البطل الأوليمبي كرم جابر و بالتعاون مع أكاديمية كرم جابر فى شاطئ نادى المهندسين بسابا باشا.

تضمن اليوم الرياضى مسابقات وحصل الفائزين خلال اليوم الرياضي على عضويات مجانية سنوية من اكاديمية البطل الأوليمبي كرم جابر بالإضافة إلى توزيع دعوات مجانية للحضور.

اقرأ أيضا:


وفى كلمته، قال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أنه سعيد بالتعاون مع أكاديمية البطل الأوليمبي كرم جابر لتنظيم أنشطة رياضية بالتعاون مع نقابة المهندسين للاستفادة الاعضاء وأسرهم منها.

واضاف أن اليوم الرياضى سوف يتم تنظيمه مرة كل شهر حتى شهر مارس فى إطار التعاون بين نقابة المهندسين بالإسكندرية وأكاديمية البطل الأوليمبي كرم جابر، و فى إطار معالجة الآثار النفسية لفيروس كورونا باستخدام الرياضة.

وفي سياق متصل، تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، وتحت رعاية اللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت، ندوة بعنوان" العلاقات الأسرية والدفء المفقود وكيف نعيد الدفء اليها في ظل سيطرة السوشيال ميديا"، غدا السبت  بمسرح النقابة ويحاضر فيها الدكتورحسن قبارى عميد معهد الإرشاد.

وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن الندوة تأتى فى إطار سلسلة الندوات السلوكية التى تحرص عليها اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية لتوعية المهندسين وأسرهم.

وأضاف أن الندوات السلوكية تناقش مشاكل حياتية عامة وكيفية حلها من خلال متخصصين و خاصة فى ظل سيطرة السوشيال ميديا و ذلك  لتوعية المهندسين بطرق التعامل معها و خاصة مشاكل الأبناء.

وأوضح أن الندوة ستبث اون لاين على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية والإلتزام بعدد حضور محدد طبقا للإجراءات الوقائية والاحترازية داخل النقابة.
يوم رياضى بنادي مهندسي الإسكندرية في حضور البطل الأوليمبي كرم جابر
يوم رياضى بنادي مهندسي الإسكندرية في حضور البطل الأوليمبي كرم جابر
يوم رياضى بنادي مهندسي الإسكندرية في حضور البطل الأوليمبي كرم جابر
يوم رياضى بنادي مهندسي الإسكندرية في حضور البطل الأوليمبي كرم جابر
يوم رياضى بنادي مهندسي الإسكندرية في حضور البطل الأوليمبي كرم جابر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رد غيبة الرسول بالإبداع.. نقابة مهندسي الإسكندرية تحتفل بالمولد النبوي

يوم طبي مجاني لأعضاء نقابة المهندسين بـ الإسكندرية.. صور

فتح باب الاشتراك والتجديد بمشروع الرعاية الصحية في نقابة المهندسين بالإسكندرية

استشاري صحة نفسية تشرح طرق التعامل مع الطفل المتمرد

تشجيعا للسياحة الداخلية.. نقابة مهندسين الإسكندرية تطلق رحلات بمناسبة رأس السنة

نقابة المهندسين بالإسكندرية: برامج تدريب وتأهيل الأعضاء لسوق العمل

ترشيحاتنا

قط يحصل على لقب نائب وزيرة البيئة في روسيا .. ما قصته؟

44 دعاء بعد صلاة العصر يوم الجمعة يجمع لك خيرات الدنيا من مال وبنين

تطورات الحالة الصحية لـ يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا

دراسة: 5 منتجات يمكن شراؤها من السوبر ماركت تكافح عدوى كورونا

إفراج من العزل.. الصحة السعودية تزف بشرى لمتلقي لقاح كورونا

حكايات من زمن فات.. مأساة زواج عبد المنعم إبراهيم من شقيقة زوجته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة ومثيرة للجدل.. 15 صورة ترصد إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها

لعشاق اللبناني والسوري.. طريقة عمل الفتوش أشهر طبق جانبي

متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام