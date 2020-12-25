يوم رياضى بنادي مهندسي الإسكندرية في حضور البطل الأوليمبي كرم جابر

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، واللجنة الإجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت ، يوم رياضى مجاني، بحضور البطل الأوليمبي كرم جابر و بالتعاون مع أكاديمية كرم جابر فى شاطئ نادى المهندسين بسابا باشا.





تضمن اليوم الرياضى مسابقات وحصل الفائزين خلال اليوم الرياضي على عضويات مجانية سنوية من اكاديمية البطل الأوليمبي كرم جابر بالإضافة إلى توزيع دعوات مجانية للحضور.





اقرأ أيضا:









وفى كلمته، قال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أنه سعيد بالتعاون مع أكاديمية البطل الأوليمبي كرم جابر لتنظيم أنشطة رياضية بالتعاون مع نقابة المهندسين للاستفادة الاعضاء وأسرهم منها.





واضاف أن اليوم الرياضى سوف يتم تنظيمه مرة كل شهر حتى شهر مارس فى إطار التعاون بين نقابة المهندسين بالإسكندرية وأكاديمية البطل الأوليمبي كرم جابر، و فى إطار معالجة الآثار النفسية لفيروس كورونا باستخدام الرياضة.





وفي سياق متصل، تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، وتحت رعاية اللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت، ندوة بعنوان" العلاقات الأسرية والدفء المفقود وكيف نعيد الدفء اليها في ظل سيطرة السوشيال ميديا"، غدا السبت بمسرح النقابة ويحاضر فيها الدكتورحسن قبارى عميد معهد الإرشاد.