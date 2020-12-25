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حوادث

تعرف على جهود الأموال العامة فى مكافحة قضايا النصب

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:31 م
حبس متهمين
حبس متهمين
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها المبذولة فى مجال جرائم النصب الإحتيال وتوظيف الأموال والاستيلاء على أموال المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون.

نجحت الإدارة فى ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج).. لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، واستيلائه من عدد 5 مواطنين على (أكثر من 1,5 مليون جنيه) بدعوى توظيفها فى مجال السياحة ، مقابل أرباح مجزية بصفة شهرية.. إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
 
 وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة).. لقيامه بتلقى مبالغ مالية من عدد (4)مواطنين بلغت (قرابة 3 مليون جنيه) بدعوى توظيفها فى مجال تجارة الأسمنت ، مقابل أرباح كبيرة.. إلا أنه قام بالإستيلاء على تلك الأموال لنفسه.

 وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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