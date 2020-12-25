تعرف على جهود الأموال العامة فى مكافحة قضايا النصب

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها المبذولة فى مجال جرائم النصب الإحتيال وتوظيف الأموال والاستيلاء على أموال المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون.





نجحت الإدارة فى ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج).. لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، واستيلائه من عدد 5 مواطنين على (أكثر من 1,5 مليون جنيه) بدعوى توظيفها فى مجال السياحة ، مقابل أرباح مجزية بصفة شهرية.. إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة).. لقيامه بتلقى مبالغ مالية من عدد (4)مواطنين بلغت (قرابة 3 مليون جنيه) بدعوى توظيفها فى مجال تجارة الأسمنت ، مقابل أرباح كبيرة.. إلا أنه قام بالإستيلاء على تلك الأموال لنفسه.





وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



