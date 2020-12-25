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رياضة

سلبية مسحات لاعبي سلة الزمالك قبل مواجهة مصر للتأمين

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:18 م
سلة الزمالك
سلة الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أعلن إسلام جمعة طبيب الفريق الأول لكرة السلة رجال بنادي الزمالك، عن سلبية مسحة جميع اللاعبين والجهاز الفني، بعد ظهور نتيجة المسحة التي خضها لها الفريق بالأمس.

وكان طبيب الزمالك قد أعلن بالأمس عن إصابة كريم الدهشان بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها اللاعب.

ويتواجد كريم الدهشان في العزل المنزلي ويتلقى بروتوكول العلاج المتبع، ومن المنتظر أن يخضع لمسحة جديدة خلال الأيام القادمة.

وانتقد إسلام جمعة قرار الاتحاد المصرى لكرة السلة بإقامة مباراة الزمالك ومصر للتأمين اليوم، نظرا لعدم وجود آلية للحد من انتشار فيروس كورونا خاصة في ظل عدم خضوع لاعبي مصر للتآمين للمسحات الطبية بعد خوض مباراة الجزيرة الذي يتواجد به أكثر من لاعب مصاب بالفيروس المستجد.
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