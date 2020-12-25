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رياضة

طرد مدرب الزمالك السابق من مباراة أسوان والجونة بالدوري

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:15 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
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حسن العمدة
قام طارق مجدي حكم مباراة اسوان والجونة، بطرد سامي الشيشيني مدرب الزمالك السابق والمدير الفني لنادي أسوان لاعتراضه القوي علي قرارات حكم الساحة بسبب رمية تماس.

وحقق فريق الجونة الفوز على منافسه أسوان بنتيجة هدف دون رد في المباراة التى اقيمت علي ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز . 

جاء هدف فريق الجونة عن طريق والتير بواليا في الدقيقة 56 من عمر اللقاء .

وجاء تشكيل أسوان كالتالى: عمر رضوان، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، محمد سوستة، عمرو الحلوانى، أحمد أيمن، جون أفري، هيثم الفيل، أحمد سعيد أوكا، أحمد صغيرى، هانى رشدى.

كما أعلن رضا شحاتة، المدير الفنى لفريق الجونة تشكيل الفريق: إسلام طارق، الجزار، لوكا، جوناثان، يكن، نور السيد، سيرجى أكا، اسلام رشدى، إسلام عبد النعيم، كريم الطيب ووالتر بواليا.

بهذه النتيجة يصعد فريق الجونة إلى قمة ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 8 نقاط بينما يستمر اسوان في المركز الرابع برصيد 6 نقاط .

كما تقام اليوم مباراة غزل المحلة أمام فريق طلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة مساء كما يلعب فريق الاسماعيلي امام البنك الاهلي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء

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