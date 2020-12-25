وزيرة الصحة: تكليف المقاولون العرب بصيانة فورية ودورية لمستشفيات شمال سيناء



كما أنه سيتم تجهيز مخزن مديرية الصحة الموجودة ليعمل خلال 15 يوما وسيتم إمداده بكافة الأدوية المطلوبة بشكل كاف، وأن نسبة استكمال التمريض فى شمال سيناء بزيادة بنسبة 31 % .. كما أن على طلاب التمريض اجتياز الاختبارات اللازمة وأن يكونوا على كفاءة عالية.



كما قدمت الشكر للمحافظ لدعمه المستمر للقطاع الصحى، وأن كل مطالبه وتوصياته يتم تنفيذها لخدمة أهالى المحافظة .. كما قدمت الشكر لكل الأطباء والتمريض العاملين بالمستشفيات لجهدهم المستمر فى خدمة أهالى المحافظة.



هذا وقد حظيت محافظة شمال سيناء، بعدد من المكاسب إثر زيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان اليوم بالمحافظة.



حيث أعلنت الوزيرة، عن أنه سيتم تطبيق خدمة العلاج الطارئ للحالات المرضية فى حالة الضرورة بالمنازل عن طريق أطقم الإسعاف كما أعلنت عن إمداد مستشفى العريش العام بجهازى صفائح بلازما، وجهاز آخر لمستشفى بئر العبد المركزى إلى جانب جهاز قسطرة ورنين لمستشفى بئر العبد ليتم العمل فى القسطرة القلبية بواقع 3 أيام بالعريش و 3 أيام أخرى ببئر العبد.



كما تم الموافقة علي توفير 20 كرسيا متحركا لمستشفيات شمال سيناء، مشيرة إلى أن أجهزة الغسيل الكلوى كافية.



ووافقت الوزيرة علي مطلب اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء بشأن إقامة مستشفى للطوارئ في قرية رمانة، وكذا سرعة استكمال مخزن الأدوية.



ومن جانبه .. أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على شكر وتقدير الوزيرة لدعمها القطاع الصحى بالمحافظة، وحرصها على توفير كافة احتياجاته من أطباء وأجهزة ومعدات طبية.



علاوة على توفير أطباء الرعاية العاجلة وقوافل الانتشار السريع .. علاوة على تحقيق بروتوكول التعاون الطبى مع الجامعات المصرية ومعهد القلب الذين يؤدون خدمات جليلة للمحافظة .. وقدم المحافظ الشكر لجميع الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وغيرهم لما يبذلونه من جهد فى خدمة أهالى المحافظة.



وكانت الوزيرة قد قامت بزيارة لمستشفى بئر العبد المركزى .. حيث تفقدت المستشفى بأقسامه المختلفة وعددا من الوحدات الصحية ..ثم قامت وزيرة الصحة بزيارة تفقده إلى مستشفى العريش العام وتفقد الأقسام الداخلية والعناية المركزة والاستقبال والطوارئ وقسطرة القلب.



عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اجتماعا مع الأطباء وهيئة التمريض بمستشفى العريش العام، اليوم الجمعة، خلال جولتها التفقدية بمستشفيات سيناء، وذلك بحضور اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.وقالت الوزير إنه تم تكليف المقاولين العرب بعمل صيانة فورية ودورية لمستشفيات محافظة شمال سيناء، إلى جانب أهمية عمل وأنه متابعة استباقية للأدوية والأجهزة والمعدات الموجودة بالمستشفيات العامة والمركزية والقروية والنموذجية.