لتحسين كفاءة الطرق .. رصف 1025 طريقا بمدن وقرى البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن ما شهدته مصر خلال الست سنوات الماضية تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات موضح أن جهود الدولة تدعم المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية، وهو ما يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق.





وأشار المحافظ أن البحيرة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، مشيرًا الى أنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ أكثر من ٣٠٠٠ مشروع على أرض المحافظة، منها ما تم الإنتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تتجاوز ٥٥.٥ مليار جنيه.





وأكد أن الدولة تواصل جهودها فى قطاع الطرق، بإنشاء شبكة من الطرق إلى جانب رصف وتطوير الطرق بالمدن والمراكز لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على مواطني تلك القرى .





وأشار المحافظ إلى أنه تم خلال عامين فقط رصف ١٠٢٥ طريق داخلي بالمركز بالمدن والقرى تتجاوز تكلفتها ١.٣ مليار جنية فى أكبر خطة للرصف تشهدها المحافظة على الإطلاق .





وأكد هشام آمنة، أن تم ضمن الخطط الإستثمارية خلال العام المالي الحالي والعامين الماضيين رصف 26 طريق بمركز ومدينة كوم حمادة بتكلفة 45 مليون جنية والتى تمثلت الآتي:-

- رصف 6 طريق بتكلفة بلغت 11 مليون جنية خلال خطة الرصف 2018/2019 تلك الطرق هى :-

- رصف طريق حسن حمزة / عزبة السعدنى / كفر غرين

- رصف الشارع الرئيسى بقرية خربتا ومتفرعاته

- استكمال رصف وترميم وتكاسي بطريق فرهاش بداية من كوبرى بيبان البحرى فى اتجاه عزبة العرب بطول 1 كم.

- رصف طريق الطود/ أبسوم الشرقية في اتجاه الوفائية بطول 2 كم.

- رصف شارع متفرع من طريق الهيئة مرورًا بالمندرة السخاوى وفى اتجاه مركز الشباب والمساكن

- رصف 9 طرق بإجمالي تكلفة بلغت 17 مليون جنية وتلك الطرق هى الآتي :- رصف طريق عزبة عسكر - قرية الشهيد بطول.

- رصف شارع بقرية خربتا من مسجد اللواء عبد الحليم الجيار مرورًا بمجمع المدارس فى اتجاه مسجد الهدى

، رصف مدخل عزبة الإصلاح.

-رصف طريق قرية بيبان من مندرة السخاوى مرورًا بالمعهد الازهرى حتى ترعة فرهاش والكوبرى البحرى بطول 700 م، من مسجد المحطة بالطود حتى المقابر قرية أبيوقا بطول 1كم.

-رصف طريق الطيرية المحطة / عزبة الصوفانى، رصف طريق مصانع الطوب كفر العيص

- استكمال رصف شارع المدارس بقرية بريم حتى مسجد أبو الفتوح بطول 500 م، رصف شوارع المدينة

- كما جارى رصف 11 طريق بالمركز والمدينة بإجمالى تكلفة تقدر بـ 17 مليون جنية خلال الخطة الاستثمارية 2020/2021 تلك الطرق هى :-

- كما تم تدبيش وتكسية ترعة ابودياب بطول 600 م، رصف طريق داخل قرية خربتا من الكافيتريا حتى مركز الشباب من الاتجاهين، رصف طريق المستشفى مرورًا بمدرسة عمر بن الخطاب بطول 1 كم، رصف طريق من نهاية طريق السخاوى وحتى الكوبرى البحرى بقرية بيبان، رصف طريق محطة الصرف القديم، إستكمال رصف طريق الطيرية - المحطة عزبة الصوفانى

- رصف الطريق المؤدى الى الموقف الموازى لترعة بحر جاز الغربية بطول 700 م، رصف شوارع المدينة

استكمال رصف طريق مصانع الطوب من الاتجاهين

استكمال رصف طريق من نهاية مقابر بريم حتى عزبة الشهداء، تدبيش طريق التحويلة.

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