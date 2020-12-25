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رياضة

سأعود في أقرب وقت.. عمرو السولية يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:01 م
السولية
السولية
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مجدي سلامة
وجه عمرو السولية نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، رسالة شكر وتقدير لكل جماهير النادي الأهلي ولكل من يسانده فى محنته، بعد إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيعود فى أقرب وقت.

وكتب السولية، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" : "الحمدلله على نعمة حب الناس إللى الواحد شافه الكام يوم اللى فاتوا من ناس بتدعيلك وناس واقفة جمبك وناس خايفة عليك حتى لو ناس متعرفهاش دى حاجة كبيرة أوى من عند ربنا".

وتابع خلال رسالته: "بشكر كل الناس بجد على الرسائل والدعوات بإذن الله هرجع فى أقرب وقت".

يذكر أن النادي الأهلي قد فاز على سونديب بطل النيجر بهدف للا شئ في غياب عمرو السولية ، وذلك في إطار ذهاب دور الـ 32 من دوري ابطال إفريقيا .
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