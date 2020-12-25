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أبو العينين: الرئيس السيسي وحد الدولة.. وأهل الشر يقفون وراء بيان البرلمان الأوروبي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:59 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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أسامة علي
قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن موقع "الموقع الإخبارى" كرم رجل الصناعة النائب محمد أبو العينين تقديرا لإسهاماته الاجتماعية المتعددة، إضافة إلى حصوله على جائزة "فخر العرب 2020" كأفضل الشخصيات تأثيرا فى الإقتصاد العربى.

واستعرض برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، تقريرا عن حديث النائب محمد أبو العينين أثناء تكريمه حيث قال، إن تجربة الموقع الإخبارى تجربة جديدة ومحترمة لأنها قائمة على طموح مجموعة من الشباب، مشيرا إلى أهمية الإعلام فى مخاطبة الرأى العام فى الداخل والخارج حيث، تسويق نجاحات مصر، ومواجهة الشائعات المغرضة.

وتابع أبو العينين أنه يحب دعم وتشجيع مثل تلك التجارب التى يقوم عليها الشباب.

وعن بيان البرلمان الأوروبي الصادر مؤخرا ضد مصر، قال أبو العينين، إنه يقف وراءه أهل الشر، الذين يستغلون الظروف لبث سمومهم، حيث يعتقدون أن تغير الإدارة الأمريكية يمثل ضغوطا على مصر وستعمل مؤسساتهم الحكومية والبرلمانية على هذا الشأن.

وتابع أبو العينين: أهل الشر لا يدركون أن مصر كانت وستظل دولة ذات سيادة  ومالكة قرارها، ويترأسها زعيم "الرئيس عبد الفتاح السيسي"، ولن يقبل تدخل اي مخلوق أو أى جهة فى الشأن الداخلى المصرى، مردفا:" معلومة لأول مرة من خلال اتصالي كل اللى حصل دا تقف وراءه قناة الجزيرة الإرهابية.

وأضاف أبو العينين، أن الدولة المصرية بمختلف مكوناتها القيادة السياسية، القوات المسلحة، الحكومة والشعب المصرى يسيرون على نفس النهج، معقبا: "الرئيس السيسي هو من وحد مكونات الدولة المصرية، ويدير مقدراتها الاقتصادية بقيادة حكيمة".

وضرب عضو مجلس النواب، مثالا للقيمة المضافة التي وضعتها القيادة السياسية للاقتصاد المصرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة وارتفاع أسعار الأراضى بها.
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