نتذكر إنسانيتنا المشتركة.. بايدن وزوجته يهنئان بحلول الكريسماس

نشر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مقطع فيديو مسجلا على حسابه بموقع "تويتر"، ظهر فيه مع زوجته جيل بايدن للتهنئة بحلول الكريسماس.

وقال بايدن "جيل وأنا نتمنى لكم ولعائلاتكم السلام والبهجة والصحة والسعادة خلال هذا العيد. لكننا نعلم أن هذا العام كان عصيبًا للغاية بالنسبة للكثيرين منكم في أمتنا، ونتذكر في موسم الأمل هذا إنسانيتنا المشتركة وما يجدر بنا فعله لبعضنا البعض".

وأضاف بايدن "يكافح العديد من رفاقنا الأمريكيين للحصول على العمل والطعام وتسديد إيجارات مساكنهم أو أقساط رهونهم العقارية. نتذكر أننا على هذه الأرض لنهتم ببعضنا البعض ونقدم ما في وسعنا، ولكي نقدم المساعدة والأمل للأصدقاء والغرباء على حد سواء".

وقالت جيل بايدن "تشهد العديد من العائلات أول كريسماس بعد فقدان احد أفرادها. أنا وجو نعرف ذلك الحزن، ونعلم كيف يمكن للكلمة الطيبة أن تعني الكثير في أوقات الحزن".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، تخطط لخفض تمويل برنامج تحديث القوات النووية للولايات المتحدة والحد من دوره في استراتيجية البنتاجون.

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته، الخميس، عن مسؤولين أمريكيين سابقين قولهم إن إدارة بايدن "تخطط لمراجعة البرنامج الوطني للتحديث النووي بقيمة 1.2 تريليون دولار بهدف خفض تمويل الأسلحة النووية والحد من دوره في استراتيجية البنتاجون".

وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن وعد مرارا أنصاره خلال الحملة الانتخابية بخفض ما وصفه بـ"الإنفاق المفرط" للرئيس الحالي، دونالد ترامب، على الأسلحة النووية، كما انتقد قراره الخاص بتطوير أسلحة جديدة منتشرة بحرا بينها صاروخ مجنح يطلق من الغواصات.

وأضافت أنه من المرجح أن تعيد الإدارة القادمة النظر في قرار البنتاجون لتطوير صاروخ باليستي جديد عابر للقارات منتشر برا تقدر قيمته حاليا بما يشمل الرأس النووي بـ 100 مليار دولار.

وقال أحد المسؤولين السابقين المتحدثين للصحيفة: "يجب علينا تحديث وسائلنا للردع. لكن لا يمكننا إنفاق المبلغ الذي تم تخصيصه الآن".

وأشارت مصادر لـ"وول ستريت جورنال" إلى أن تقليص دور الترسانات النووية في الاستراتيجية العسكرية سيتطلب تعزيزا لقدرات الأسلحة التقليدية.

From our family to yours, Merry Christmas and Happy Holidays. pic.twitter.com/NzVEFFfrG1