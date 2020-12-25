بسبب وجبة فول وطعمية .. إصابة أسرة من 6 أفراد باشتباه تسمم في بني سويف

أصيب أب وأم و4 من أطفالهما اليوم الجمعة، باشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة فول وطعمية بمنزلهم في مركز اهناسيا في بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.





واستقبل قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى، 6 أفراد من أسرة واحدة وهم الأب ويدعى "أحمد.م.ا"40 سنة، والام "هبه.ع.ق" 35 سنة، و4 من أطفالهم وهم "رؤى" 10 سنوات، "عمر" 8 سنوات، "جنة"6 سنوات، "محمود" سنتين" مصابين بقىء وإسهال لتناولهم وجبة فاسدة.





ووجه الدكتور صلاح عمر مدير عام المستشفى الأطباء بسرعة إسعاف المصابين على الفور حيث تم عمل غسيل معده وأخذ عينات بالاستقبال وتم حجزهم بقسمى الباطنه والأطفال تحت العلاج والملاحظة لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.