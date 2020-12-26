انتهاء فعاليات القافلة التنموية الشاملة لجامعة عين شمس بالبحر الأحمر.. اليوم

تستمر قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بمحافظة البحر الأحمر لخدمة أهالى مدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد، والتي انطلقت فعالياتها يوم الأربعاء الماضي.





وياتي ذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتنظمها جامعة عين شمس بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر و المنطقة الجنوبية العسكرية.





وتستمر القافلة حتى الأحد الموافق ٢٧ من الشهر الجاري، تحت إشراف أ.د. هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش الجراحي و إشراف أ. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.









و خلال فاعليات القافلة تم الكشف على المواطنين مجانًا في مختلف تخصصات الباطنة والصدر و الرمد و النساء والتوليد والجدية وغيرها من التخصصات ، هذا إلي جانب صرف الأدوية مجانًا من صيدلية القافلة .









كما شهدت القافلة توزيع مواد غذائية على المواطنين الأكثر احتياجًا، فضلًا عن فصول محو الأمية و حملات التوعية.





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وفي سياق اخر أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحاد الطلاب برئاسة عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب و حضور أ. د. طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية و مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، تشكيل مجلس اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ والذي ضم الطالب محمد عبد الحميد لاشين بكلية الحقوق الفرقة الثالثة رئيسًا للاتحاد ومحمد خالد عثمان كلية التجارة الفرقة الثالثة نائبًا له .

كما أعلنت اللجنة الأمناء والأمناء المساعدين للجان العليا للاتحاد وهم:-

أمين اللجنة الرياضية العليا السيد فؤاد كلية التربية و الأمين المساعد محمد جمعة كلية الهندسة.

أمين اللجنة العليا للأسر محمد ماهر السيد و الأمين المساعد خالد أحمد عبد الظاهر.

أمين اللجنة الثقافية العليا عبد الرحمن شريف كلية التربية و الأمين المساعد محمد السيد محمد كلية الزراعة.

أمين اللجنة العلمية و التكنولوجية العليا أنس أحمد مهاب كلية الصيدلة و الأمين المساعد مايكل منير كلية الطب.

أمين اللجنة الإجتماعية العليا خالد محسن كلية التربية النوعية و الأمين المساعد بولا مرقص كلية طب الأسنان.

أمين اللجنة الفنية العليا منار طنطاوي ثابت و الأمين المساعد أحمد بدر منير .

أمين اللجنة العليا للجوالة محمود أحمد يونس كلية التربية و أمين مساعد اللجنة كريم سعيد كلية الزراعة.

كما ضم مجلس إتحاد الطلاب ، الطالبة إسراء مصطفى عودة الطالبة بالفرقة الثالثة كلية التجارة كممثلة عن الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة .

وعقب إكتمال تشكيل مجلس إتحاد الطلاب بجامعة عين شمس ، اجتمع الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود بهيئة المجلس و ناقش خطط كل لجنة ، كما وجههم بضرورة التعاون مع الجهات التنفيذية بالجامعة لتحقيق مزيد من الإنجاز. مؤكدًا أن اتحاد الطلاب و إدارة الجامعة شركاء في خدمة الطلاب و تحقيق المصلحة العليا للجامعة.فالاتحاد يمثل الطلاب ولا يستبدلهم، مشددًا على ضرورة التحلي بالموضوعية وعدم التحيز للأهواء الشخصية مع تغليب مصلحة الطلاب و اكتساب ثقة زملاءهم للتعبير عن أصواتهم في ظل احترام القيم الجامعية.

و أكد أن من ينتسب لجامعة عين شمس لابد أن يكون طالبًا حقيقيًا للعلم ، قائلًا : "أنتم قدوة لغيركم".

ووجه الطلاب أعضاء الاتحاد إلى ضرورة التضحية بأوقاتهم لخدمة زملائهم من الطلاب ، و أن يكون العمل العام جزء من تكوينهم مع ضرورة التحلي بروح الفريق، كما طالبهم بالعمل من أجل توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة. و تعريفهم بالمستجدات التي شهدتها الجامعة في الفترة الأخيرة سواء ما حدث من تطور في المدن الجامعية أو الحرم و كذلك إدارات تطوير التعليم و الخدمات التي تم تقديمها لذوي الهمم.

و أشار إلى أن جامعة عين شمس من الجامعات السباقة في تقديم خدمات لطلابها بما يتماشى مع ظروف الجائحة، سواء فيما يتعلق بالمناهج الإلكترونية أو تطوير خدمات الإتصال بالإنترنت و المنصات التعليمية وغيرها ، لافتًا أن ٢٠ ألف طالب و طالبة مشمولين بمظلة التكافل الإجتماعي بما يتجاوز ١٥٠٠ جنيه شهريًا بدلًا من ٥٠٠ جنيه في الأعوام السابقة.

كما أوضح أن الجامعة وفرت لعدد ٧٠٠٠ طالب وطالبة خطوط الإنترنت وباقات المحمول للطلاب الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الشركة المصرية للإتصالات بتمويل تجاوز ٥ مليون جنيه.

هذا إلى جانب دعم وتمويل (خط طلاب جامعة عين شمس) بالتعاون مع شركات المحمول الثلاث .

و شدّد على ضرورة العمل من أجل دفع خطط التنمية من خلال التركيز على مشروع محو الأمية و ضرورة اعتبار مشاركة طلاب الجامعة في محو الأمية مسئولية مجتمعية و ضرورة لتحقيق الديمقراطية و التقدم.

و أضاف أن خريجو جامعة عين شمس لهم ثقلهم في سوق العمل ليس فقط من خلال تميزهم العلمي و الأكاديمي ولكن أيضا من خلال دورهم المجتمعي و إدراكهم لمسئوليتهم في دفع خطط التنمية المستدامة من خلال مشاركتهم في المشروع القومي لمحو الأمية.

كما أكد أن جميع كليات الجامعة خلال الأشهر القليلة القادمة ستتحول لكليات صديقة للبيئة و لذوي الاحتياجات الخاصة.

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