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أخبار العالم

دولة آسيوية تعلن رصد إصابات بسلالة كورونا البريطانية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:27 م
اليابان تعلن عن إصابات
اليابان تعلن عن إصابات بسلالة كورونا الجديدة في بريطانيا
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في اليابان رصد 5 إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي اكتشفت مؤخرا في بريطانيا.

قالت اليابان إن الـ5 مصابين بسلالة كورونا لجديدة وصلوا مؤخرا من بريطانيا، حيث تم وضعهم في الحجر الصحي، ويحاول المسؤولون تتبع مخالطيهم واحتمالية نقلهم للعدوى، وفقا لصحيفة "الجارديان".

وفي وقت سابق، أعلنت اليابان حظر دخول الأجانب القادمين من بريطانيا بعد انتشار سلالة كورونا الجديدة في إنجلترا.

وسبق أن أكد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أن سلالة كورونا الجديدة، لن تؤثر على عالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تبدأ اليابان حملة التطعيم ضد كورونا، مع بداية العام الجديد، في وقت تكافح فيه السلطات المحلية للسيطرة على انتقال العدوى.

وفرضت دول عدة حظر للطيران وأغلقت الحدود البرية والجوية مع المملكة المتحدة، عقب الإعلان عن رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا في إنجلترا، أسرع انتشارا، لكنها لم تحدد ما إذا كان لها تأثير على ارتفاع عدد الوفيات.
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