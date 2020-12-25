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رياضة

خاص.. بكاء عضو مجلس الإسماعيلي بعد التعادل أمام البنك الأهلي.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:02 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
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نانسي القاضي
بكل الحزن ظهر المهندس تامر موسى عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، يبكي خلال تواجده في المدرجات، وتحديدًا عقب تعادل فريقه أمام ضيفه فريق البنك الأهلي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، حزنًا على تراجع مستوى الفريق. 

 ويتواجد على مائدة مجلس اإدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، 4 أسماء مرشحين جدد لتولي القيادة الفنية للدراويش خلفاأ للبرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني السابق للفريق الإسمعلاوي، وبعد إعتذار طلعت يوسف وأبرز المرشحين هم خالد جلال نجم ازمالك السابق، وإيهاب جلالل المدير الفني لفريق مصر للمقاصة ، وعبدالحميد بسيوني، وتايكس المدير الفني لوادي دجلة. 

 ومن جانب آخر تطالب بعض الاصوات داخل الاسماعيلي، بإسناد المهمة بشكل رسمي لمحمد وهبة المدرب العام للفريق لتولي مهمة القيادة الفنية بشكل كامل، بعد تعادل الفريق السلبي أمام مضيفه البنك الأهلي.
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