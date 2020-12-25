خاص.. بكاء عضو مجلس الإسماعيلي بعد التعادل أمام البنك الأهلي.. تعرف على التفاصيل

بكل الحزن ظهر المهندس تامر موسى عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، يبكي خلال تواجده في المدرجات، وتحديدًا عقب تعادل فريقه أمام ضيفه فريق البنك الأهلي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، حزنًا على تراجع مستوى الفريق.
ويتواجد على مائدة مجلس اإدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، 4 أسماء مرشحين جدد لتولي القيادة الفنية للدراويش خلفاأ للبرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني السابق للفريق الإسمعلاوي، وبعد إعتذار طلعت يوسف وأبرز المرشحين هم خالد جلال نجم ازمالك السابق، وإيهاب جلالل المدير الفني لفريق مصر للمقاصة ، وعبدالحميد بسيوني، وتايكس المدير الفني لوادي دجلة.
ومن جانب آخر تطالب بعض الاصوات داخل الاسماعيلي، بإسناد المهمة بشكل رسمي لمحمد وهبة المدرب العام للفريق لتولي مهمة القيادة الفنية بشكل كامل، بعد تعادل الفريق السلبي أمام مضيفه البنك الأهلي.