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توك شو

بعد ظهوره على الهواء بدلا منه.. وائل الابراشي لـ يوسف الحسيني: هما طلعوك كده إزاي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:47 م
وائل الابراشي
وائل الابراشي
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إنه في تحسن رغم إصابته بفيروس كورونا، موضحا أنه حتى الآن وضعه مطمئن.

وأضاف الإبراشي خلال مداخلة هاتفية على القناة "الأولى"، ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي " يوسف الحسيني"، : " حاطط الدوا قدامي زي الكوتشينة، وبحاول اتعامل مع الاكل بطريقة مختلفة على أساس أنه جزء من الدوا"، مشيرا إلى أن الجميع معرض للاصابة ويجب توخي الحذر.

وعلق الابراشي على ظهور بديله يوسف الحسيني في البرنامج مرددا: "هما طلعوك علي الهواء كده ازاي وانت لابس جينز".

وتابع الابراشي :" أنت فيك روح الشباب يايوسف .. وأنا مفتقد كل فريق العمل اللي شغال معايا من سنين".
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