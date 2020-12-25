مزارعو أرض الفيروز: طور سيناء سلة غذاء.. وإنشاء جمعية لحل المشكلات

اجتمع مزارعو طور سيناء للمرة الثانية من أجل اتخاذ إجراءات تأسيس جمعية زراعية باسمهم من أجل زيادة الإنتاج من المحاصيل والخضراوات والفاكهة الطبيعية وطرح أفكار تطوير الزراعة الطبيعية والسياحة الزراعية ومواجهة الصعوبات التي تقابلهم، وتم طرح أسماء للجمعية من بينها " مزارعو أرض الفيروز و" سيناء الخضراء ".





وناقش مزارعو طور سيناء مشاكل تسويق الإنتاج وحل مشاكل تقنين الأوضاع، وقال محمد عامر أحد الأعضاء المؤسسين إن عددا كبيرا من مزارعي طور سيناء حضروا الاجتماع التأسيسي لجمعية تنموية تحت مظلة التضامن الاجتماعي تجمع اصحاب المزارع في جنوب سيناء لمواجهة المشاكل التي مازالت لم تجد طريقا للحل والتي كان أبرزها تقنين أوضاعهم وإيجاد خطة لتسويق منتجاتهم بأسعار مخفضة من خضروات وفاكهة ومنتجات البان ولحوم ودواجن وأسماك من إنتاج مزارعهم.





وأضاف علي الجندي أحد الأعضاء المؤسسين إن الحضور اتفقوا بالإجماع علي إكمال إشهار الجمعية في مديرية التضامن الاجتماعي وعلي اختيار مجلس إدارة مؤقت لإدارة الجمعية لحين إجراء أول انتخابات بعد الإشهار وأجمع الحاضرون علي اختيار كل من المهندس أيمن المغربي والدكتور منير مسعود والشيخ ناصر ابو بريك والنائب عطية موسي عضو مجلس الشعب وفراج سالم ومحمد شرارة وخالد عبد التواب وإبراهيم الجندي.





وأضاف محمد عامر من المؤسسين أن جميع الأعضاء وافقوا علي قبول تبرع محمد فتحي مستجير المحامي بالنقض بالقيام بانهاء اجراءات التأسيس في الجهات الحكومية عن طريق مكتبه لكونه أحد الأعضاء المؤسسين للجمعية ومن أصحاب المزارع وقد تبرع الدكتور منير مسعود بالأثاث المكتبي لمقر الجمعية باعتباره أحد المؤسسين ومن أصحاب المزارع وشكر المهندس أيمن المغربي علي عرضه التبرع بمقر الجمعية.





وقال الشيخ ناصر ابو بريك إن طور سيناء هي سلة غذاء للمحافظة وأرض خصبة للزراعة الطبيعية وتبادل المزارعين الخبرات في تطوير الزراعة وتنوع المحاصيل وطرق التسويق عبر الإنترنت.

وفي سياق متصل أعلن مزارعو طور سيناء بعد نجاح معظم المحاصيل سواء خضراوات أو فاكهة وتفوقها علي المحافظات الأخرى إن تأسيس جمعية تجمع كل مزارعي جنوب سيناء لمواجهة المشاكل التي مازالت لم تجد طريق للحل والتي كان أبرزها تقنين أوضاع هذه المزارع وإيجاد خطة للتسويق والتصدير بعد سد احتياجات المواطنين اولا من خضراوات وفاكهة بالإضافة للحوم بأسعار مخفضة.





واجتمع عدد من المزارعين للاتفاق علي تأسيس كيان للمزارعين ودعا المؤسسين جميع مزارعي جنوب سيناء للانضمام إليهم في تأسيس الجمعية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.





واتفق المزارعون علي تفويض ثلاثة مزارعين منهم للقيام بأعمال التأسيس ودعوة المزارعين وهم الشيخ سليمان ابو بريك ومحمد عامر ودكتور منير مسعود للعمل وذلك للاتصال بجميع المزارعين إجراءات إشهار الجمعية طبقا للقانون وتقديم كافة الأوراق اللازمة وترشيح مستشار قانوني للبدء في الإجراءات القانونية وكتابة وطبع أهداف الجمعية طبقا لكل مرحلة.

وناقش الأعضاء المؤسسون المشاكل التي تواجه المزارعين وقال الشيخ سليمان ابو بريك إن لا بد أن يسعي المزارعين لتقنين أوضاع مزارعهم مشيرا إلى أن الدولة ماضية مساعدة المزارعين في تقنين أوضاعهم حيث إنه علي مدار عقود طويلة لم تقنن أوضاع الأراضي في سيناء.





وأضاف علي الجندي أحد المزارعين المؤسسين أن وجود كيان يضم المزارعين يسهل عملية التنمية الزراعية في جنوب سيناء ويوفر احتياجات المزارعين وكذلك تسهيل دخول الاسمدة والميكنة الزراعية.





وطالب موسي عبد الهادي البطين احد المزارعين بتوفير شادر جملة للخضراوات والفاكهة للتخفيف عن المواطنين غلاء الأسعار ونقل بعض الإنتاج للمدن الاخرى مثل ابورديس وابو زنيمة وسانت كاترين ودهب.

وقال البير بشري إن المزارعين صرفوا كل ما يملكون من أجل استصلاح تلك الصحراء حتي أصبحت خضراء تنتج كل الثمار ولا ندري متي يتم تقنين أوضاع تلك المزارع.





وأكد خالد عيد أحد المزارعين بطور سيناء إن جميع المزارعين هدفهم التعمير والتنمية في سيناء وتحقيق استقرار لهم، مشيرا إلي أن المزارعين يواجهون كثير من المشاكل وينحتون في الصخر من تقنين أوضاعهم.





وأضاف المهندس جمال النجار أحد المهندسين الزراعيين أنهم مستمرون في زراعة كل شبر يستطيعون زراعته ليكون خيرا للناس ولمواطني جنوب سيناء مشيرا إلي أن جنوب سيناء كلها أرض بكر وتنجح بها معظم المحاصيل.





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