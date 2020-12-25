وزير التعليم العالي: زيادة كبيرة في أعداد إصابات كورونا يناير المقبل

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن معدل الزيادة اليومية بالإصابة بفيروس كورونا في الموجة الثانية كبير جدا وقد رصدنا ذلك، مشيرا إلى أن وزيرة الصحة قالت كثيرا إن ما يتم رصده هو أقل من عدد الحالات المصابة والمعزولة منزليا.





وأضاف «عبد الغفار» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أن أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد سوف تستمر في الصعود ولكن ستزيد الاعداد خلال شهري يناير وابريل المقبلين.





وتابع وزير التعليم العالي أن الدولة تقوم بفعل كل ما تستطيع به من أجل التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد ولكن علي الشعب التعاون معنا لكي نمر من هذه الأزمة كما تم في الموجة الأولي.



