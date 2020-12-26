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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. إصابة المطرب أبو بفيروس كورونا.. تامر حسني يطرح أحدث أغانيه «طمعتيني».. وتريزيجيه يحتفل بعيد زواجه الثاني

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:21 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


نشرت الفنانة "ناريمان" زوجة الفنان رامي جمال مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري" .


احتفل محمود تريزيجيه نجم استون فيلا الانجليزي،بعيد زواجة التاني   وذلك عبر حسابه علي موقع "انستجرام".


أعلن المطرب «أبو» علي  إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

تصدر النجم تامر حسني  قائمة الكلمات الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد أن طرح " اغيتة الجديدة "طمعتينى.


نشر محمد عواد حارس مرمي الزمالك صورة تجمعه بزوجته عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
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