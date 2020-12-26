موجز السوشيال ميديا.. إصابة المطرب أبو بفيروس كورونا.. تامر حسني يطرح أحدث أغانيه «طمعتيني».. وتريزيجيه يحتفل بعيد زواجه الثاني









نشرت الفنانة "ناريمان" زوجة الفنان رامي جمال مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري" .









احتفل محمود تريزيجيه نجم استون فيلا الانجليزي،بعيد زواجة التاني وذلك عبر حسابه علي موقع "انستجرام".









أعلن المطرب «أبو» علي إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .





تصدر النجم تامر حسني قائمة الكلمات الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد أن طرح " اغيتة الجديدة "طمعتينى.









نشر محمد عواد حارس مرمي الزمالك صورة تجمعه بزوجته عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية: