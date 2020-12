أجمل 5 سنين في حياتي ... محمد عواد يوجه رسالة رومانسية لزوجته

نشر محمد عواد حارس مرمي الزمالك صورة تجمعه بزوجته عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وعلق محمد عواد علي الصورة قائلة : The most beautiful 5 years in my life @haneenawaad1